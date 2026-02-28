Desde este domingo cambian los recorridos de siete líneas de colectivos en Paraná

Desde este domingo se modifican los recorridos de los colectivos en Paraná.

Desde este domingo 1 de marzo comienzan a regir las modificaciones en los recorridos de las líneas A, B, C, D, L, M y P del transporte urbano de pasajeros en Paraná. La medida, impulsada por el municipio en articulación con vecinales, apunta a optimizar el servicio y mejorar la conectividad con escuelas, hospitales, barrios y universidades.

Los cambios forman parte del esquema de reorganización anunciado para el inicio del ciclo 2026 y buscan ampliar cobertura, recuperar trayectos históricos y fortalecer los accesos a puntos estratégicos como el Hospital de la Baxada, el Hospital San Martín, el Hospital Materno Infantil San Roque, la nueva sede de Uader y distintos establecimientos educativos.

Qué cambia en cada línea?

Línea A: modifica dos cuadras en la zona de San Agustín para acercar el recorrido a instituciones escolares.

Línea B: ajusta su trayecto por calles Sarobe y Espejo para mejorar la llegada a la sede de Uader, barrio Procrear y Hospital de la Baxada.

Línea C: recupera el recorrido por calle Almafuerte entre Blas Parera y Ramírez.

Línea D: modifica dos cuadras desde Ambrosetti hasta Antonio Crespo.

Línea L: amplía su trayecto por Colón, La Rioja y Echagüe, fortaleciendo la conexión con el Hospital Materno Infantil San Roque, UNER y el Hospital San Martín, además de extenderse hasta barrio Yatay.

Línea M: incorpora parte del antiguo recorrido de la ex línea 3, conectando zona centro y Hospital de la Baxada con Gaucho Rivero y Anacleto Medina.

Línea P: suma dos ramales (P1 y P2), uno recuperando el trayecto por Zanni, Almafuerte y Gualeguaychú y otro extendiéndose desde Newbery y Zanni hasta el Hospital de la Baxada.

Desde el municipio recordaron que el resto de las líneas no presenta modificaciones por el momento.

Los nuevos diagramas completos de cada recorrido ya se encuentran disponibles para su consulta, y se recomienda a los usuarios verificar previamente los cambios para evitar demoras en los traslados habituales.