Comienza el ciclo lectivo en Entre Ríos con paro docente y nueva reunión paritaria

El ciclo lectivo 2026 comienza este lunes en Entre Ríos con los gremios docentes AMET, AGMER, SADOP y UDA adheridos al paro convocado a nivel nacional. La huelga es en rechazo a las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y al estancamiento de las paritarias del sector. Desde el Consejo General de Educación se informó que a los maestros que no concurran a trabajar se les descontará el día.

Este lunes se retoman en la provincia las discusiones salariales. La primera reunión de la mesa paritaria se realizó el lunes 23 de febrero y los sindicatos rechazaron la oferta del gobierno.

Ante ello, se convocó a una audiencia para este lunes a las 15 en la Secretaría de Trabajo.

La oferta rechazada consistió en 45 mil pesos no remunerativos y no bonificables, 25 mil pesos fijos con el mismo carácter que el año pasado para docentes con más de 10 años de antigüedad, un incremento de Ayuda Escolar del 50 por ciento y 30 mil pesos no remunerativos para jubilados.