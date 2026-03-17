Salió a la luz el primer vistazo de “Spider-Man: Un nuevo día"

Tom Holland despertó la euforia de los fanáticos de Spider Man al anunciar la llegada del primer tráiler de la cuarta entrega de Spider-Man: Brand new day. Si bien el estreno oficial del avance será el 18 de marzo, adelantó que los clips se filtrarán de manera individual durante el día.

Esta mañana salió a la luz el primer avance de la película: un clip de no más de dos segundos que muestra a Spideran salvando a un ciudadano de caer al abismo.

A lo largo de este martes, distintas cuentas alrededor del mundo difundieron pequeños fragmentos del tráiler, con el fin de armar un rompecabezas. En las imágenes, se pudo apreciar una épica toma que homenajea la icónica portada de Amazing Fantasy #15, el primer cómic de Spider-Man.

Según la información del film, esta nueva entrega estará situada 5 años después de la última película, en un mundo donde nadie sabe de la existencia de Peter Parker, funcionando como un nuevo comienzo.

Fuente: Noticias Argentinas.