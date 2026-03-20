Wanda Nara estrena carrera en el cine y protagonizará una comedia romántica

Wanda Nara sorprendió a toda su audiencia al anunciar el próximo paso en su carrera durante la final de MasterChef Celebrity. La conductora será protagonista de una comedia romántica producida por Telefe Studios y coproducida por Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4.

El proyecto se estaría grabando en las próximas semanas, una vez que la mediática regrese de sus vacaciones por el mundo.

El anuncio llegó minutos antes de que MasterChef Celebrity coronara a Ian Lucas como el ganador de esta temporada: "Antes de conocer al gran ganador o ganadora de MasterChef, quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz", informó la conductora.

"Junto a Telefe Studios, voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar", reveló.

Y adelantó: "Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande. A fin de año, nos vemos en el cine".

Fuente: Noticias Argentinas.