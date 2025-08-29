Presentarán el libro “Educar para la no violencia – Formar para la paz y la convivencia”, del Prof. Hugo Pais

Hugo Pais presentará el libro “Educar para la no violencia – Formar para la paz y la convivencia”.

El próximo jueves 11 de septiembre, a las 19.30, en el Hotel Mayorazgo de Paraná se presentará el libro “Educar para la no violencia – Formar para la paz y la convivencia”, del profesor Hugo Pais.

La actividad es organizada por la Fundación para el Desarrollo Entrerriano Gobernador Raúl Lucio Uranga y contará con la coordinación de la presidenta de la entidad, Nélida Durana de Uranga, y del secretario Lic. Nicolás Loza.

Los comentarios sobre la obra estarán a cargo de la Ing. Agr. Alicia Cevedo de Kipen y la Dra. Ana Cerini de Reffino, mientras que el autor brindará una disertación centrada en los desafíos actuales del sistema educativo en relación a la violencia, la paz y la convivencia.

La propuesta está dirigida especialmente a docentes y estudiantes de formación docente, dado el interés y la pertinencia de la temática. La participación es gratuita, con inscripción previa a través del correo electrónico: prof.hugo.pais@gmail.com