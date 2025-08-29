Villa Urquiza celebra su 172º aniversario con arte, historia y gastronomía

La ciudad de Villa Urquiza se prepara para celebrar sus 172 años de vida, con una propuesta cultural y gastronómica que tendrá lugar el sábado 30 y domingo 31 de agosto, de 11 a 19, en el Museo Regional Casa Aceñolaza.

Bajo el lema “Renovamos los recuerdos, allí donde las raíces se entrelazan”, el encuentro invita a recorrer la historia local a través del arte y los sabores. Habrá espacio para la música, la literatura, la pintura y la fotografía, así como degustaciones de la tradicional bebida “Vermuth” y la clásica picada de los inmigrantes.

Las actividades continuarán en septiembre con el ciclo “Los caminos de la historia”, que busca poner en valor el patrimonio cultural y social de la región.

El domingo 31, la jornada tendrá un eje especial bajo el título “Soberanía, Malvinas, Historias”. Están previstas actividades infantiles dedicadas a la creatividad y al amor por los libros, y la participación de la escritora María Laura Pierotti, quien presentará su relato “El Lobizón”, incluido en la obra colectiva Paraná Oscura.

La organización del evento está a cargo de la Asociación Cooperadora CAPS Pte. J. E. Urquiza, con el acompañamiento del Museo Regional Casa Aceñolaza.