Resonancia #2 anunció su nueva presentación en la Casa de la Cultura

El espacio cultural ubicado en Carbó y 9 de Julio será escenario de la segunda edición del ciclo Resonancia, una iniciativa organizada por el sello independiente Fluvia. Este proyecto nació con la intención de generar un espacio de encuentro para artistas de diferentes lugares del país, favoreciendo los cruces, las colaboraciones y el intercambio de lenguajes. El encuentro se concretará el próximo sábado 13 de septiembre, a las 20:30.

En esta oportunidad, el concierto principal estará a cargo de Jere Sai & Lavand. Según adelantaron, "el proyecto se caracteriza por la integración de opuestos: la luz y la sombra, la calma y el vértigo, la tierra y el aire". La experiencia que proponen intenta ir más allá del plano musical, busca expandirse hacia un universo donde la imagen, el sonido y público confluyan entre sí.

La apertura de la noche quedará en manos de VIC3N, un artista emergente de la escena local que comenzó a destacarse por su talento para fusionar distintos estilos y géneros.

Resonancia, en su segunda edición, apunta a habilitar un espacio que no se encasille en un único género, sino que mantenga abierta la posibilidad de experimentar con nuevos géneros, estilos y públicos.

Las entradas tienen un valor de $12.000 la anticipada y $14.000 en puerta el día del evento. Pueden adquirirse a través de la plataforma Tickea o en The Music Store, ubicado en Gualeguaychú 442.