Básquet asociativo: Sionista ganó de visitante y dio un paso al frente

Sionista le ganó a Talleres como visitante y dio un paso al frente en el Torneo Clausura de la APB.

Con la disputa de tres encuentros, en la noche de este miércoles continuó la disputa de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En el partido destacado de la noche, Sionista logró un muy importante triunfo al superar de visitante a Talleres por 86 a 80 en el juego más sobresaliente de la jornada.

Sioni hizo un muy buen trabajo y sacó una importante diferencia importante. No obstante, el CAT reaccionó y en el último cuarto metió un parcial de 26 a 12 que lo dejó muy cerca de su oponente. Con susto, Sionista pudo cerrar el juego a su favor y sumó un triunfo de valor.

Eduar Montaña con 13 tantos y 11 rebotes fue el destacado, además de Tiago Levy con 16 unidades y Nicolás Guaita con 14 unidades. En Talleres, Luciano Harick firmó 23 tantos y 10 rebotes y fue el más valioso de la noche.

A su vez, Quique Club hizo los deberes y sumó otra victoria al vencer en la costanera a Rowing por 70 a 56. Después de un primer tiempo parejo y equilibrado, el Decano marcó tendencias en el complemento, jugó mejor y ganó.

Martín Planas con 17 tantos fue el goleador del Decano, además de Brian Rouge con 16 y Emiliano González con 13. En el PRC, Juan cantero anotó 12 puntos, señala Paraná Deportes.

A su vez, Paracao trabajó fuerte y pudo con Unión de Crespo a quien derrotó por un cerrado 73 a 71. En un partido de rachas, el local estuvo mejor en los detalles y pudo ganar.

Franco Tomiozzo con 21 puntos fue el goleador del equipo ganador, además de Felipe Mitre con 14 tantos. En Unión, en tanto, Juan Pablo Folmer terminó con 22 puntos y 12 rebotes, mientras que Rodrigo Gieco anotó 14 unidades.