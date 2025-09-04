Paraná: una obra privada obstruyó la red cloacal en calle México y hay corte total del tránsito

Personal municipal realizará este jueves trabajos para reestablecer el funcionamiento del servicio sanitario en el tramo entre calles Tucumán y Córdoba, al detectar una obstrucción provocada por una obra privada situada en esa cuadra.

Debido a esta intervención se realizarán tareas de excavación y descubrimiento de la cañería colectora situada a unos tres metros de profundidad, para reemplazar el tramo detectado con hormigón volcado desde esa obra privada de construcción.

Por esa labor programada ya se instrumentó un corte total del tránsito vehicular en ese tramo de calle México, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución por la zona y preferentemente tomar vías alternativas en las adyacencias, para evitar congestionamientos o demoras.

La intervención se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.

Asimismo, se iniciarán los procedimientos administrativos para las presentaciones pertinentes ante los organismos municipales, que evaluarán las sanciones o multas que correspondieran por los daños ocasionados en la red pública del servicio.

El operativo está a cargo del personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad.