Romero, Bahl y Michel encabezaron un acto del peronismo de Paraná

La intendenta Rosario Romero y los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel y Andrés Sabella convocaron a la militancia en el club Sportivo Urquiza de la capital provincial. “Nuestros compañeros estarán en el Congreso para plantear nuestros temas, con perspectiva federal, y no me cabe duda de que nos van a enorgullecer”, dijo Romero, según se informó a través de un comunicado de prensa.

Del encuentro participaron el presidente del PJ Paraná, Jorge Vázquez; el viceintendente de Paraná, David Cáceres; los funcionarios municipales Enrique Ríos y Santiago Halle; los concejales Sergio Elizar, Luisina Minni, Susana Farías y Emiliano Gómez Tutau; y el ex diputado nacional Marcelo Casaretto.

“En un momento en que el Estado se ha retirado de muchos lugares, nuestros compañeros estarán en el Congreso para plantear nuestras cosas con una perspectiva federal, y no me cabe duda de que nos van a enorgullecer”, aseguró Romero.

Y expresó: “Hoy más que nunca tenemos que salir a militar a quienes nos va a representar tratando de plantear los temas sin las agresiones a las que nos tiene acostumbrados el presidente de la Nación; sin insultos, con ideas”.

Bahl, que es candidato a senador nacional, sostuvo a su turno: “Construimos una lista que representa a nuestros docentes, a los trabajadores, a los empresarios, a las mujeres, a los jubilados. Y nos apalancamos en lo que hicimos en la gestión municipal, así como en lo que está haciendo Rosario en la ciudad”.

“Fuerza Entre Ríos es la alternativa para confrontar con este gobierno ajustador y endeudador de Frigerio y Milei. Tenemos que ir al Congreso a defender a Entre Ríos y decirle al gobernador que reclame y que no le suelte la mano a los municipios”, afirmó.

Asimismo, el ex presidente municipal se refirió a “los jubilados abandonados y a las personas con discapacidad totalmente ignoradas por este gobierno”, y advirtió “trabajadores condenados si vemos que se viene una flexibilización laboral que va a perjudicar el empleo privado, que de por sí viene muy golpeado”.

“Es un plan de hambre y desocupación y resistir es una obligación del peronismo. Necesitamos militar y dar la discusión con absoluta tranquilidad para decir basta. Necesitamos estar unidos y de pie para reconstruir la esperanza en Argentina y que nadie se quede afuera”, remató.

Por su parte, el candidato a diputado nacional Guillermo Michel manifestó que “esta es la elección más importante desde la vuelta de la democracia porque Milei quiere imponer un modelo de país sin clase media y sin universidad pública, por eso llevamos a Andrés (Sabella) en nuestra lista: para confrontar con esa visión. También se pone en juego el sistema de salud pública que puede tener defectos, pero es infinitamente superior al de cualquier país de Latinoamérica. Todo eso está en riesgo.”

En esa línea, señaló: “Tenemos que mostrar el humanismo del peronismo, que atiende al prójimo y siempre da una mano”.

“Frente a la ausencia, el desgobierno y la falta de coraje de Frigerio, nosotros tenemos a Beto que dio vuelta la municipalidad con superávit y gestión. Por eso tenemos que apoyarnos en nuestros intendentes como Rosario que cuida los recursos y hace obras”, dijo.

“Miren el miedo de Frigerio a salir tercero que le entregó el color, el nombre, los senadores y los diputados a Milei; se convirtió en un gerente de Milei en la provincia. No siente la provincia porque no es de acá”.

El actual rector de la UNER y candidato a diputado nacional, Andrés Sabella, aseveró: “Esta es una elección trascendental donde nos estamos jugando el futuro de la Argentina. No es momento de tibios. La educación pública es uno de los sectores más golpeados por este gobierno, por eso nuestro espacio político consideró que tenía que estar presente en la lista”.

“Nuestro movimiento se identifica con el trabajo, con la producción, con la salud pública, y eso se logra a partir del desarrollo científico-tecnológico y de la generación de oportunidades para todos, con educación pública”, indicó.

“Tenemos que recuperar las escuelas primarias de nuestros gurises, los niveles de graduación de la escuela secundaria, condiciones de trabajo dignas para nuestros docentes y lugares dignos para nuestros estudiantes”, concluyó.