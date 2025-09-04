Murió a los 91 años Giorgio Armani, el “rey” de la moda mundial

Giorgio Armani, el diseñador que revolucionó el estilo prêt-à-porter en Milán con siluetas desestructuradas, murió este jueves a los 91 años, según confirmó su casa de moda. Armani falleció en su domicilio, de acuerdo con la información difundida por la firma. Su ausencia en los desfiles presentados en junio se había atribuido a la recuperación de una enfermedad cuya naturaleza no fue revelada.

La casa de moda señaló que Armani preparaba un evento especial para celebrar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán. Para su último adiós se espera la instalación de un “funeral chamber”, un espacio para visitas públicas en Milán durante el fin de semana, seguido de una ceremonia privada cuya fecha aún no ha sido confirmada.

Con una trayectoria que redefinió los cánones de la elegancia y la comodidad, la noticia marca el cierre de una etapa fundamental en la historia del diseño italiano y mundial.

La revolución de la sastrería

Armani transformó la sastrería masculina con el traje desestructurado, redefiniendo el concepto de “elegancia silenciosa”. En paralelo, ofreció a las mujeres una alternativa a la indumentaria tradicional, con prendas que equilibran autoridad y fluidez. Desde finales de los años 70, sus diseños evitaron tanto la feminización forzada como la masculinización rígida, proponiendo pantalones y blazers adaptados al cuerpo femenino y consolidando estas piezas como esenciales en el vestuario profesional y en las pasarelas globales.

El legado de Armani impactó la cultura visual, las alfombras rojas y las oficinas del siglo XXI. Vestido por figuras como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet, permaneció como propietario y director creativo de su empresa hasta su fallecimiento, supervisando cada colección y manteniendo una coherencia estética y empresarial que definió el estilo de varias generaciones.

Giorgio Armani mantuvo el control de su imperio hasta el final, una posición poco común en un sector dominado por grandes conglomerados internacionales. Su casa de moda homónima registraba ingresos anuales de alrededor de 2.300 millones de euros (aproximadamente 2.700 millones de dólares), mientras Forbes estimaba su patrimonio personal en cerca de 12.000 millones de dólares. Su influencia trascendió el prêt-à-porter, llegando a la belleza, la decoración, la gastronomía y la hotelería de lujo.

“Re Giorgio” y el estilo moderno italiano

Conocido como “Re Giorgio”, Armani simbolizó el estilo moderno italiano, caracterizado por una estética sobria, minimalista y andrógina. Su trabajo fue clave para democratizar la alta moda de Milán, establecer una elegancia discreta como referente en las alfombras rojas y llevar su visión al cine, con trajes icónicos para la película American Gigolo en 1980, consolidando su proyección internacional y su vínculo con celebridades de todo el mundo.

Durante junio de 2025, Armani no participó en los desfiles de la Semana de la Moda de Milán debido a la convalecencia por una enfermedad no revelada. Tras cumplir 91 años en julio, difundió un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido y confirmó su intención de volver al trabajo en septiembre, un regreso que no llegó a concretar.

En las semanas previas a su fallecimiento, distintas versiones sobre su estado de salud circularon en medios y redes sociales, pero fueron desmentidas oficialmente. En agosto, medios especializados aseguraban que el diseñador se encontraba bien y descartaban rumores sobre un desenlace inminente.

Fuente: Infobae