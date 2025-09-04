Fuerzas federales incautaron un cargamento de armas y material bélico en Pueblo Liebig

En un megaoperativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina (PNA), con apoyo del Ejército Argentino, incautó un arsenal ilegal en Pueblo Liebig, provincia de Entre Ríos.

El procedimiento se desarrolló en un corralón deshabitado de la localidad, donde los efectivos lograron secuestrar 70 armas de fuego, entre ellas fusiles, escopetas, revólveres y pistolas. Además, se incautó una pieza de artillería histórica: un cañón Krupp de 75 mm, junto a 33 municiones de artillería, una granada de mano neutralizada y equipamiento militar, entre ellos tres cascos M1 y un telémetro.

Durante el registro también se hallaron más de 1.700 municiones de distintos calibres, con un valor total que supera los 29 millones de pesos.

La operación contó con la participación de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Colón y del Grupo de Artillería Blindado 2 “Mariscal Francisco Solano López” del Ejército Argentino, especializado en identificación de armamento y material bélico.

La causa está en manos del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a cargo de Hernán Viri, Secretaría de Derechos Humanos de Lucas Claret. Las autoridades continúan investigando el origen y destino del arsenal.