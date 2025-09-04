Intensa granizada en el norte de Entre Ríos afectó a productores citrícolas

Productores de cítricos dulces se vieron afectados nuevamente por un fenómeno climático. Una intensa granizada cayó este miércoles por la tarde en el norte provincial, en la zona del Departamento Federación.

Gran cantidad de granizo cayó poco después de las 17 de este miércoles y el fenómeno afectó a vecinos y dueños de quintas con plantaciones de cítricos en los alrededores de Chajarí, Colonia Ensanche Sauce y Villa del Rosario, publicó el sitio digital Chajarí al Día.

Si bien había anuncio de inestabilidades, el temporal sorprendió a los entrerrianos del norte. “Fue impresionante, parecía que nevaba. En pocos minutos todo el lugar quedó blanco de granizo”, expresaron los vecinos.

Los productores de cítricos vienen advirtiendo que este tipo de fenómenos violentos se repinten con mayor asiduidad. En pocos minutos, nuevamente, las piedras de gran tamaño se esparcieron por el suelo y arrasaron con ramas y frutos que esperaban ser cosechados.

En esta oportunidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había informado que Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador estaban bajo alerta amarillo por tormentas para la mañana y la tarde. En cambio, el resto de la provincia esperaba ya por mejores condiciones.