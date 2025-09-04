Concretaron una inédita intervención quirúrgica en el hospital de Chajarí

El Hospital “Santa Rosa” de Chajarí alcanzó un nuevo hito en materia de innovación quirúrgica. En los últimos días, se concretó la primera Resección Endoscópica de Próstata por vía laparoscópica en la institución, una técnica que nunca antes se había practicado en el nosocomio. La intervención estuvo a cargo del médico Rodrigo Chaparro y se desarrolló con éxito.

A diferencia de la cirugía convencional, la modalidad laparoscópica ofrece importantes beneficios: reduce los tiempos de recuperación, acorta la internación y permite el regreso más rápido a la vida cotidiana y laboral. En este caso, el paciente permaneció internado 96 horas y recibió el alta en buen estado de salud.

El procedimiento contó con la participación de la anestesióloga Heysa Alzuru y del equipo de quirófano –enfermeros, instrumentadora y personal de apoyo- además del servicio de internación, que acompañó todo el proceso desde la preparación hasta el cuidado post-operatorio.

“Fue un éxito la cirugía”, destacó el doctor Chaparro, quien subrayó que el resultado fue posible gracias al esfuerzo conjunto de un equipo comprometido y profesional. Con esta intervención, el Hospital Santa Rosa refuerza su compromiso con la incorporación de prácticas de vanguardia y con la mejora continua en la atención de la salud pública.