Básquet asociativo: Patronato derrotó a San Martín y festejó por primera vez

Patronato alcanzó su primera victoria en la Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet.
En el partido que completó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet, Patronato derrotó a San Martín de Gazzano por 67 a 64 y consiguió su primera en la competición. es de recordar que la fecha había comenzado con las victorias de Recreativo, Estudiantes, Quique, Paracao y Sionista.
Patronato se dio el gran gustó y logró su primer festejo en la Primera División del baloncesto paranaense. En un partido entretenido y de final abierto, el Rojinegro lo supo cerrar a favor y logró su primera sonrisa en este Clausura de la APB, señala Paraná Deportes.
Patronato manejó el resultado a partir de un gran segundo cuarto (26 a 12), segmento que le permitió irse al descanso arriba por 45 a 30. No obstante, San Martín reaccionó en el segundo tiempo, descontó la diferencia y hasta pasó al frente (62 a 61 a dos minutos 14 segundos del cierre). En un final caliente y de toma de decisiones, la visita estuvo mejor y pudo resolver el juego a su favor.
Diego Faltoni con 15 puntos y 12 rebotes tuvo una interesante producción, bien acompañado por José Lenardón con 13 tantos y Jeremías Gómez con 12 unidades. En San Martín, Santiago Favrat terminó con 20 tantos y 14 rebotes, mientras que Jerónimo Rochi finalizó con 12 tantos.