Básquet asociativo: Patronato derrotó a San Martín y festejó por primera vez

En el partido que completó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet, Patronato derrotó a San Martín de Gazzano por 67 a 64 y consiguió su primera en la competición. es de recordar que la fecha había comenzado con las victorias de Recreativo, Estudiantes, Quique, Paracao y Sionista.

Patronato se dio el gran gustó y logró su primer festejo en la Primera División del baloncesto paranaense. En un partido entretenido y de final abierto, el Rojinegro lo supo cerrar a favor y logró su primera sonrisa en este Clausura de la APB, señala Paraná Deportes.

Patronato manejó el resultado a partir de un gran segundo cuarto (26 a 12), segmento que le permitió irse al descanso arriba por 45 a 30. No obstante, San Martín reaccionó en el segundo tiempo, descontó la diferencia y hasta pasó al frente (62 a 61 a dos minutos 14 segundos del cierre). En un final caliente y de toma de decisiones, la visita estuvo mejor y pudo resolver el juego a su favor.

Diego Faltoni con 15 puntos y 12 rebotes tuvo una interesante producción, bien acompañado por José Lenardón con 13 tantos y Jeremías Gómez con 12 unidades. En San Martín, Santiago Favrat terminó con 20 tantos y 14 rebotes, mientras que Jerónimo Rochi finalizó con 12 tantos.