El entrerriano Fabio Romani fue elegido nuevo decano de la UTN La Plata

El ingeniero Fabio Roque Romani, con cuna en Larroque, departamento Gualeguaychú, fue elegido el miércoles por la noche Decano de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, en una asamblea de un centenar de profesionales que elogiaron su capacidad, su hombría de bien y su respeto a la palabra empeñada.

Romani, de 62 años, hijo de Graciela Eugenia González y Aurelio Enrique Romani (médico de larga trayectoria en el sur entrerriano, tanto en Larroque como en las islas del sur); estudió en el Colegio Nacional de Villa Larroque, hoy colegio José B. Virué, y se graduó en ingeniería en La Plata.

Según registró ANÁLISIS, el resultado de la elección se conoció a las 20 de anoche y fue casi unánime. De los 94 electores presentes, hubo 91 a favor del entrerriano y tres en blanco. Un aplauso cerrado cerró la elección y se vieron expresiones de afecto de muchos de los asistentes.

“Quiero agradecer todas las familias, en especial a mi familia, a mis padres, a mis hermano”, dijo un Romani quebrado por la emoción, interrumpido por el aplauso de sus colegas.

“El Ingeniero Fabio Romani representa los valores que sostienen a nuestra Universidad: identidad tecnológica, compromiso, solidaridad, trabajo y defensa de la educación pública. Su trayectoria lo respalda: fue parte del Centro de Estudiantes en su etapa de formación, integró Consejos Departamentales y el Consejo Directivo, ejerce la profesión como ingeniero civil, participó en proyectos de investigación y servicios en laboratorios, dirigió muchos años el curso de ingreso y, como docente, lleva décadas formando ingenieros e ingenieras en distintas cátedras”, explicó la agrupación Fuerza Renovadora Tecnológica que lo postuló, con representación de estudiantes, graduados y docentes.

Fabio Romani con su compañera de estudios, Susana Covre, ambos de Larroque.

“En este momento crítico para el país, y particularmente para la universidad pública, creemos que no hay mejor referente que alguien que conoce nuestras aulas y pasillos con la profundidad que solo brinda la experiencia y el compromiso de toda una vida dedicada a la Universidad. Confiamos en que el Ing. Fabio Romani conducirá una gestión que honre la historia de nuestra Universidad, y la proyecte hacia un futuro de crecimiento y excelencia”, escribieron sus colegas.

Durante la asamblea, se escucharon adhesiones de todos los departamentos, con reconocimientos a las condiciones del ingeniero entrerriano como profesional y sus virtudes humanas.

Como la votación fue transmitida en directo por vía digital, sus familiares, amigos y compañeros de Larroque la siguieron con expresiones de alta emoción. Y se escucharon anécdotas de sus épocas de estudiante, todas con elogios a su talento y su hombría de bien.

El ingeniero Fabio Romani realiza también actividades agropecuarias en Villaguay.