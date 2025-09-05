Con canciones, juegos y teatro, Topa trae a Paraná su premiada obra

El Teatro 3 de Febrero será escenario de la presentación de "TOPA, es tiempo de jugar", un espectáculo de música, teatro y diversión pensado especialmente para el público familiar. La presentación está programada para este sábado 6 de septiembre, a las 15:00.

Este espectáculo, ganador del Premio Konex 2025, de tres Premios Hugo y tres Premios Atina, marca la primera gira nacional y regional de Diego Topa con esta propuesta. Tras dos años de éxito en la Calle Corrientes de Buenos Aires, la obra sale del teatro porteño para recorrer distintas ciudades del país y varios destinos de América Latina, llevando su música, historias y juegos al público infantil y familiar. La puesta busca generar un espacio de entretenimiento donde los chicos puedan cantar, bailar y participar activamente junto a los artistas en escena.

El show propone un momento musical y teatral que incorpora elementos de fantasía, diversión y también de aprendizaje. La historia incluye la presencia de dinosaurios y robots, además de referencias al glamour de los años 70, todo acompañado por un amplio elenco de actores y bailarines.

Diego Topa, creador y protagonista del espectáculo, resaltó en varias oportunidades la importancia de esta gira: "Estoy inmensamente feliz de poder llevar esta obra al interior de mi amado país y a muchos países de Latinoamérica, donde siempre me reciben con mucho amor. Es un espectáculo, que tiene como co-creador y director a Emiliano Dionisi, en el que me acompañan, por tercer año consecutivo, Gustavo Carrizo como coreógrafo y Ramiro Delgado sobre el escenario, y este año Marina Caracciolo será la figura femenina. Es una historia musical fantástica, con canciones extraordinarias y llena de emociones".

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro o a través de la plataforma plateavip.com.ar, con valores que van desde $30.000 en tertulia hasta $35.000 en platea y palcos.