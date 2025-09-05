Continúa en Concordia la primera Feria Provincial del Libro con una amplia agenda cultural

Este jueves se puso en marcha la primera edición de la Feria Provincial del Libro, un evento que generó muchas expectativas en la comunidad cultural entrerriana y que finalmente abrió sus puertas con una nutrida programación. El encuentro se desarrollará hasta el sábado en el Centro de Convenciones y sus alrededores, y ofrece una amplia propuesta que incluye literatura, música, teatro y danza. La entrada es de acceso libre y gratuito para el público de todas las edades.

La feria es organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, y se propone como un espacio para poner en valor la producción editorial de la provincia y la región, además de convocar a destacados autores nacionales.

La edición tendrá su acto de apertura este viernes 5 de septiembre, a las 12:15, con la presencia de autoridades, invitados y público en general.

María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope son algunos de los nombres que le dan jerarquía a la Feria. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas y espectáculos.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

10:00 Taller de cuentos y canciones / Martín Vivas. (Escenario exterior)

10:00 Taller "Historias que brillan" / Sandra Galarza. Fundación Arreando Estrellas. (Bibliopatio)

11:00 Lecturas del Grupo "Abuelas Lee Cuentos" / Fundación Magister. (Sala de conferencias)

11:15 Presentación "La política del Like" de Nicolás Loza. (Bibliopatio)

12:15 Acto de Apertura. (Sala de Conferencias)

13:10 "La palabra compartida: dos miradas sobre la poesía". Participan: Daniel Durand y Manuel Troncoso. (Sala de Conferencias)

13:30 Presentación revista "Heroínas de Malvinas". (Bibliopatio)

14:00 Presentación "Don Carpincho" / Diego Tosi. (Sala de Conferencias)

14:15 Presentación "Nuestras voces, nuestra escuela" / Sandra Galarza. Escuela NINA Nº 69 Malvinas Argentinas. (Bibliopatio)

15:00 Presentación "Diccionario de gentilicios entrerrianos" de Luis Poenitz. (Bibliopatio)

15:00 Taller de lectura y escritura "El extrañamiento". Belén Zavallo. (Sala de Conferencias), requiere inscripción previa

15:00 Taller de cuentos y canciones a cargo de Martín Vivas. (Escenario exterior)

16:00 "Así fue… como sucedió una vez". Narración de cuentos y canciones para jugar / Nadina Barbieri. (Sala de Conferencias)

16:00 Presentación "Estado-Mercado" / Bautista Muller. (Bibliopatio)

17:00 "La Hora de las Ciudades" / Municipalidad de Gualeguay. Conduce: Roberto Armani. (Sala de Conferencias)

17:00 Presentación "Mujer pirata" de María Luisa De Francesco. Edición Gato Ilustrado (Buenos Aires). Participa: grupo de lectoras de Salto, Uruguay. (Bibliopatio)

17:45 Presentación "Desde lo profundo del mar" de Lucía Pabon Morales / ADEER. (Bibliopatio)

18:00 Conversatorio "Las historias que me contaron y las que invento: secretos de un narrador" con Marcelo Birmajer. Modera: Jorge Riani. (Sala de Conferencias)

18:00 Presentación "De la luz a la nada" de Gastón Buet, "Milicias talenses de la caballería entrerriana" de Sergio Barbiero y "Rincón del Cala, una historia dormida" de Carlos Buet. (Bibliopatio)

19:00 Conversatorio "Un encuentro con la literatura y los autores" con Guillermo Martínez. Modera: Oscar Londero. (Sala de Conferencias)

20:00 "Fogón Entrerriano", actúan Diana Zapata y Damián Lemes. (Escenario exterior)

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

10:15 Presentación "Raíces del alma" de Antonio Cipriano Luján. (Bibliopatio)

10:30 Ponencia "Verso y Prosa" / Alejandro Bekes. (Sala de Conferencias)

11:00 "Poesía Litoral, Canto a Entre Ríos" / Coro Polifónico Municipal de San Salvador y Lucio Albirosa. (Escenario exterior)

12:00 Taller de lectura de narrativa / Autores de Concordia: Paula Arriola, Martín Acevedo, Esteban Michel, Sebastián González y Fernando Belottini. (Sala de Conferencias)

12:00 Taller-charla "Tu talento, tu camino" / Ine Francisconi. (Bibliopatio)

13:15 Exposición y conversatorio "Conmemorar en el Siglo XXI: El bicentenario de la Independencia, ¿una fecha en disputa?" / Nelly de Agostini. (Bibliopatio)

14:00 Mesa de lectura de poesía / Autores de Concordia: Marcelo Leites, Martín Carlomagno, Felipe Hourcade, Alfredo Vidal y Gonzalo Acosta Tito. (Sala de Conferencias)

14:30 Recital poético "Lirios Silvestres" en honor a Josefina Pelliza. Coordina: Margarita Soto Frossard. Participan: Alejandra Mieres, Lizel Ruhrrnschopf, Martín Pelayo, Tati Merele, Jorge Rodrígues y Néstor Maschio. (Bibliopatio)

15:00 "Construcción de la imagen" / Daniel Durand. (Salón de Coworking)

15:30 Presentación de la Red de "Biblioheladeras" de Paysandú / Mabel de Agostini. Participan: Andrés Irazoqui y Julia Souza. (Sala de Conferencias)

16:15 Homenaje a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento (1925-2025) / Daniela Churruarín y Nicolás Darchez. (Sala de Conferencias)

16:30 Taller "Infancia junto al río". (Bibliopatio)

17:00 "La Hora de las Ciudades". Municipalidad de Federación. Conduce: Roberto Romani. (Sala de Conferencias)

17:30 Presentación "Todas las abuelas" y "Mi paradisíaco cinco saltos" de María Luisa De Francesco. Editorial Vuelta a Casa (La Plata) y presentación "Mosquitos" de Andrés Irazoqui. (Bibliopatio)

18:00 Conversatorio "En clave de humor: relatos, libros y redes" con La Cope. (Sala de Conferencias)

19:00 Conferencia y presentación de "Ensayo para mi muerte" con Tute. Presenta: Pilar Vellón. (Sala de Conferencias)

20:00 Cierre "CUAC! Peña" con música en vivo, conducida por Lalo Mir. (Escenario exterior)