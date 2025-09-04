Confirmaron el paro de colectivos en Paraná y no habrá servicio este viernes

Usuarios del transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná se quedarán sin colectivos este viernes y el servicio se interrumpirá debido a una medida de fuerza dispuesta por UTA Entre Ríos.

El sindicato que nuclea a los choferes comunicó que se dispuso un “paro de actividades sin concurrencia al lugar de trabajo, a partir de las 0 del día viernes 05 de septiembre, del año 2025”, indica el escrito.

Falta de pago

El comunicado emitido por el gremio, señala que la medida de fuerza se debe a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2025, por parte de las Empresas Urbanas (Mariano Moreno y ERSA Urbano) con asiento en la ciudad de Paraná”, resume el comunicado.