Gaillard en Viale: “Nosotros somos y vamos a seguir siendo peronistas”

La diputada nacional y candidata a senadora de la Lista 503, Carolina Gaillard, visitó este jueves la ciudad de Viale, donde participó de una mateada con militantes junto a Evelina Kloster, candidata a diputada nacional. Gaillard celebró el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad y mandó un mensaje al PJ: “Aunque no nos dejen usar las unidades básicas, nosotros somos y vamos a seguir siendo peronistas”.

En diálogo con medios locales Gaillard contó: “Nos reunimos con compañeros y compañeras de Viale que están trabajando para que nuestra propuesta tenga mucho apoyo en octubre. Porque es la Lista 503 la que lleva a los candidatos que van a defender a los entrerrianos en el Congreso”.

“Entendimos necesario construir una alternativa representativa ante la propuesta cerrada del peronismo entrerriano. Votar a nuestra lista es la manera de ponerle un freno a Milei”, convocó luego, según se informó a través de un comunicado.

Gaillard llamó a “votar candidatos que defiendan los derechos con firmeza, convicción, coherencia, valentía y, sobre todo, sin condicionamientos”.

“Después de la experiencia de Kueider, aprendimos los entrerrianos la importancia de elegir legisladores que nos representen y nos defiendan y que no estén condicionados por nada a la hora de votar a favor de los jubilados, los discapacitados, los trabajadores, las universidades, la salud pública. Esos candidatos están en nuestra propuesta”, agregó.

“No importa que nos prohíban usar las unidades básicas. Nosotros somos y vamos a seguir siendo peronistas. Y no desconocemos a Cristina, sino que estamos orgullosos de ella y de todo lo que hizo por Entre Ríos”, dijo luego.

En medio de la actividad militante, se conoció el rechazo por parte del Senado al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “La ley quedó firme y esa es una gran noticia. Es una protección para las personas con discapacidad y sus familias ante la crueldad del gobierno nacional”, celebró la legisladora.

“Esta norma que tanto defendimos en el Congreso es la garantía para que las personas con discapacidad tengan las prestaciones que necesitan para una vida digna”, concluyó.