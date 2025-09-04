Ley de Emergencia en Discapacidad: “Ahora debemos ir por más protección e inclusión real”, dijo Guzmán

Tras la decisión del Senado de revertir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el candidato a diputado nacional por Entrerrianos Unidos, Gustavo Guzmán, celebró el resultado y destacó el valor político y social de la medida.

“Lo que sucedió es un triunfo de la democracia y de la dignidad. Con 63 votos a favor y 7 en contra, el Senado dejó en claro que los derechos de las personas con discapacidad no son negociables. Es la primera vez en 22 años que el Congreso logra rechazar un veto del Poder Ejecutivo, y que esto haya ocurrido para proteger a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad tiene una enorme carga simbólica y política”, afirmó Guzmán, según se informó en un comunicado de prensa.

En la misma línea, el dirigente entrerriano subrayó la necesidad de avanzar “hacia políticas más profundas y abarcativas”.

“La Ley de Emergencia es un paso importante, pero no alcanza. Tenemos que garantizar un sistema integral de protección y de inclusión que abarque desde la accesibilidad hasta la educación, la salud, el transporte, la asistencia económica y las oportunidades laborales. Las personas con discapacidad y sus familias no pueden seguir viviendo en la incertidumbre ni dependiendo de la buena voluntad de los gobiernos de turno”, sostuvo.

Por último, Guzmán remarcó que la decisión legislativa es también un mensaje claro al oficialismo nacional: “El ajuste no puede caer sobre los que más necesitan. Hoy el Congreso le dijo no a la crueldad y sí a la justicia social. Desde Entrerrianos Unidos vamos a trabajar para que esa voz se escuche fuerte y clara también en la Cámara de Diputados. Entre Ríos necesita representantes que defiendan a los más vulnerables sin titubeos”.