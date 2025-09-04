Volcó un auto tras un fuerte choque en el cruce entre Acceso Norte y Ruta Nacional 12

Este jueves al mediodía se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Acceso Norte y Ruta 12, frente al laboratorio Eriochem. El siniestro involucró a un automóvil de marca Toyota y una camioneta, que circulaban en el mismo sentido.

Según relató la jefa de la comisaría de Colonía Avellaneda, María José Cabrera, del vehículo se pudo sacar a un masculino mayor de edad, quien fue trasladado al Hospital San Martín. “Presentaba heridas leves y politraumatismos, pero ya fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro”, relató.

Asimismo expresó que la camioneta era conducida por un hombre de alrededor de 75 años, quien también fue atendido en el nosocomio de la capital entrerriana. Informó que ambos ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad.

Personal de tránsito y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar y recaban información a través de las cámaras de seguridad para determinar cómo se produjo el despiste y vuelco del automóvil, publicó Ahora.