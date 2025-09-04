Santa Fe: media sanción a una ley para regular la cría y tenencia de perros peligrosos

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley presentado por la diputada radical Ximena García que establece los presupuestos mínimos para la tenencia, cría, adiestramiento y circulación en lugares públicos de perros peligrosos en razón de su raza o de su conducta.

La iniciativa prevé la creación de un Registro Provincial de Propietarios, Criadores y Tenedores de este tipo de animales, que incluirá la identificación mediante microchip, datos de vacunación y antecedentes de comportamiento.

El proyecto también obliga a que los dueños contraten un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños a personas o a otros animales.

Esta legislación aplica a perros de 20 razas consideradas potencialmente peligrosas: Akita Inu, Tosa Inu, American Staffordshire terrier, Bullmastiff, Bull Terrier, Ca de Bou, Cao da Serra da Estrella, Cane Corso, Cimarrón del Uruguay, Doberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasilero, Gran perro Japonés, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, Presa Canario, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier y Doberman.

También la normativa incluirá a aquellos perros que presenten antecedentes de agresividad o comportamientos inestables, excluyendo expresamente a los ejemplares pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad o Armadas.

La ley establece la creación de un Registro Provincial de Propietarios, Criadores, Tenedores, Adiestradores y Antecedentes de Perros de Razas Potencialmente Peligrosas, donde deberán inscribirse obligatoriamente tanto los animales como las personas responsables de ellos.