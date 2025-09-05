“Mi sueño era tener cariño en mi país”, manifestó Lionel Messi

Lionel Messi vivió una noche muy especial en el Monumental: brindó un show en su último partido oficial en el país, en el triunfo por 3-0 de la selección argentina frente a Venezuela, en la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Pulga salió con sus hijos a la cancha, fue ovacionado en varios momentos y ¡marcó dos goles!

“Terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente... Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo... Mi sueño era tenerlo acá en mi país, con mi gente”, afirmó la Pulga, en una jornada emotiva.

A los 39 minutos del primer tiempo, Leandro Paredes envió una espectacular y precisa habilitación para Julián Álvarez. La Araña controló, pisó el área y engañó a los defensores venezolanos. Podría haber rematado y finalizar la jugada, pero eligió asistir al capitán: se la cedió a Messi, quien la picó y puso el 1-0 para la Albiceleste.

“Que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar”, cantó con euforia la hinchada, en una de las tantas ovaciones que recibió. En la segunda mitad, a los 31 minutos, participó en el segundo gol. Sacó rápido en un tiro libre, Nico González envió un centro preciso al área y Lautaro Martínez conectó de cabeza para el 2-0.

Y, poco después, tras una conexión con Thiago Almada, la empujó abajo del arco para el 3-0. De esta manera, selló su doblete, llegó a ocho goles en el torneo, superó a Luis Díaz y es el máximo goleador de estas Eliminatorias. Y estuvo cerca del hat-trick: después la picó por encima del arquero y marcó, pero se lo anularon por off side...

“Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar adelante de nuestra gente. Más obviamente después de ganar. Hace muchos años venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz”, afirmó luego de ser la gran figura de la victoria.

A su vez, reflexionó sobre sus momentos complicados con el conjunto nacional en otras etapas y remarcó que siempre luchó por sentir el amor de los argentinos: “Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, con el grupo que lo intentó y no consiguió consagrarse. Se me dio a mí y a algunos de esa camada”.

Por último, cuando fue consultado sobre si ya decidió que participará del próximo Mundial, reconoció que “nueve meses pasan muy rápido” y dejó en claro que su intención es llegar en óptimas condiciones a esa época en 2026: “Lo mismo que dije en su momento. Lo más lógico era que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido”.

Y siguió: “Lo que sí está claro es que fue el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal, prefiero no estar”, sentenció.

De esta manera, Lionel Messi -hombre récord del conjunto nacional como máximo goleador y con 194 presencias- empieza a escribir sus últimas páginas de su trayectoria con Argentina después de 20 años en la Mayor: fue campeón del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024 y la Finalissima 2022.

Luego de la goleada por 3-0 al equipo de Fernando Batista en el Monumental este jueves, la Albiceleste -que se aseguró el primer puesto y ya está clasificada a la Copa del Mundo- cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador, en condición de visitante, el martes 9 de septiembre. El rosarino explicó que, en conjunto con el entrenador Lionel Scaloni, decidió regresar a Florida para reincorporarse antes a Inter Miami.

“Hablé con Leo. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien”, afirmó.