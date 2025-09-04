Con dos gritos para la goleada, Lionel Messi se despidió de local y con un triunfo en las Eliminatorias

El astro y capitán del seleccionado argentino tuvo una mágica despedida del Monumental.

En una noche emotiva, Lionel Messi encabezó la goleada de la selección argentina de fútbol sobre su par venezolana por 3 a 0 y se despidió de local por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El astro convirtió dos tantos –el primero y el tercero, uno en cada tiempo– y el restante fue obra de Lautaro Martínez, en el complemento.

La Albiceleste, actual campeona del mundo y bicampeona de América, se impuso con autoridad en el estadio Monumental por la fecha 17 de la etapa clasificatoria para la próxima Copa del Mundo, cita en la que ya tiene un lugar asegurado desde hace varias jornadas.

El encuentro de este jueves fue un verdadero monólogo por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes controlaron el desarrollo del juego en todo momento.

Pese al claro dominio de la selección y las situaciones que generaban sus jugadores, el primer gol llegó recién sobre el final del primer tiempo, cuando a los 39 minutos Messi definió con muchísima categoría tras una gran jugada individual de Julián Álvarez.

En el segundo tiempo se vio la mejor versión de los campeones del mundo, que pasaron por arriba a su rival y rápidamente empezaron a generar situaciones claras.

De esta manera, a los 30 minutos del complemento Martínez estiró la ventaja al cabecear tras un centro de Nicolás González, quien había hecho un gran desborde y tras una avivada de Messi (ejecutó rápidamente un tiro libre), mientras que solo cinco minutos después Thiago Almada asistió a Messi para que cerrara la goleada.

Con este triunfo, la selección argentina alcanzó los 38 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se había asegurado la primera posición. Messi, por su parte, llegó a los ocho goles en la actual edición y consiguió quedar primero en dicha tabla.

La selección argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes, cuando visite a Ecuador.

Por último, Venezuela quedó con 18 puntos y definirá en la última fecha, cuando reciba a Colombia, si irá al Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El resumen del partido: