El Programa Nacional de Minibásquet CAB completó su paso por Entre Ríos

Con gran entusiasmo y una participación a la altura de las expectativas, concluyeron en Paraná las jornadas del Programa Nacional de Minibásquet en Entre Ríos, impulsado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB). En tanto que la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) acompañó con cuestiones organizativas y la logística del programa.

Durante tres días, los gimnasios de Quique Club y San Agustín recibieron a casi 150 chicos y chicas de distintas localidades, que disfrutaron de actividades formativas y de integración en torno al deporte. La propuesta se enmarcó en el plan que la CABB lleva adelante en diferentes puntos del país.

Entre Ríos ya había tenido sus dos primeras jornadas en la ciudad de Concepción del Uruguay. En total, fueron cinco días de trabajo intenso que permitieron a los pequeños vivir experiencias enriquecedoras, tanto en el aspecto deportivo como en el social.

El programa de la Confederación busca afianzar las bases del básquet argentino desde la iniciación, con un enfoque integral que combina el aprendizaje de fundamentos técnicos, la transmisión de valores y la generación de espacios de enseñanza.

De esta manera, el Programa de Desarrollo de Minibásquet CAB cerró su etapa en Entre Ríos con un balance altamente positivo, reafirmando la importancia del trabajo articulado entre la Confederación Argentina, la Federación de Entre Ríos y las instituciones locales, en el objetivo común de fortalecer las bases del básquet en todo el territorio entrerriano.