Patronato realizará el 14 de octubre su próxima Asamblea General Ordinaria

La asamblea se realizará el próximo lunes 14 de octubre y definirá la nueva comisión directiva.

La dirigencia del Club Atlético Patronato llamó a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 14 de octubre desde las 19 en la sede institucional, ubicada en Grella 874, de Paraná.

La reunión reviste gran importancia para la vida institucional de la entidad rojinegra, ya que será el espacio en el que los socios habilitados para votar podrán decidir el rumbo del club mediante la elección de nuevas autoridades. Estas conducirán los destinos de Patronato durante los próximos dos años, con la conformación de una Comisión Directiva renovada.

Además, la Asamblea contempla puntos formales como la designación de socios que avalen el acta y la conformación de una comisión especial para supervisar el proceso eleccionario. Vale destacar que la Asamblea quedará formalmente constituida únicamente si participa la mitad más uno de los socios en condiciones de voto y con cuota al día.

Orden del día de la Asamblea

Designación de tres socios que no pertenezcan a la Comisión Directiva para firmar el acta de la Asamblea.

Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior.

Designación de cinco asambleístas que, constituidos en comisión ad hoc, entiendan en todo lo relacionado con el acto eleccionario.

Elección de 17 miembros de la Comisión Directiva (14 titulares y 3 suplentes).

Designación de tres síndicos titulares, dos suplentes y un suplente adicional, todos con mandato por dos años.

De este modo, el cónclave en barrio Villa Sarmiento se perfila como una jornada clave para la vida institucional de Patronato, donde los socios tendrán la oportunidad de definir a las autoridades que conducirán al club hasta 2027.