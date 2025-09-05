Daer respaldó a Bahl y Michel e instó a la movilización de los trabajadores

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, encabezó este jueves en Paraná un encuentro de sindicatos, junto a los candidatos a legisladores nacionales del frente peronista Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza Torres y Rodrigo Minguillón, la intendenta Rosario Romero y la diputada nacional Blanca Osuna.

El dirigente sindical destacó el encuentro de trabajadores como una instancia para “vernos a la cara, asumir compromisos y entender la realidad política y de la gente que estamos viviendo”, según se informó en un comunicado de prensa.

“Lo que viene y está en juego es la posibilidad de constituir mayorías en el parlamento”, señaló y criticó al gobierno nacional por “querer terminar con la justicia social que es directamente proporcional a los derechos que tienen los trabajadores y el pueblo; lo primero que se proponen es eliminar los derechos laborales”.

“Tenemos que ser conscientes de que en Entre Ríos se juega mucho porque no es solamente hacer una buena elección; hay que ir a ganar los dos senadores y la mayor cantidad de diputados nacionales”, manifestó.

Daer con sindicatos y candidatos en Paraná.

“Hay que hablar con los otros compañeros porque en la vida política no se puede jugar a secas”, sostuvo y en esa línea resaltó la unidad alcanzada en la provincia de Buenos Aires.

Seguidamente, Daer mencionó que “el gobernador (Frigerio) le regaló los senadores a Milei solamente porque estaba en juego que iba a perder la elección”.

“Tenemos que movilizar a los trabajadores y al pueblo, hacer laburo barrial y esclarecer el debate de fondo”, afirmó y advirtió sobre la destrucción de la industria. “Vamos a ir a un país netamente extractivo donde se llevan los granos, los minerales y la energía, y no hay trabajo, lo que significa mayor desigualdad, que después es muy difícil volver atrás”.

“Estamos frente a un plan sistemático de baja de ingresos, de jubilaciones, salarios y de todos los que tienen ingresos fijos”, aseguró.

“A este gobierno que no le interesa nada y no tiene sentimiento, hay que ganarle con la política”, expresó y les pidió a Bahl y Michel que “sean legisladores del movimiento obrero”.

Previamente, tuvo la palabra Michel, quien agradeció a Daer su “acompañamiento con todos los trabajadores junto al peronismo” y dijo que “el trabajador representa lo mejor del pueblo entrerriano”.

“En esta elección se juega el modelo país que nos quieren imponer que es destruir la clase trabajadora, la industria nacional y el trabajo argentino”, aseveró.

“En Entre Ríos se perdieron 5.700 puestos de trabajo en estos 18 meses. Lo único que crece es la minería, el petróleo y el gas, por eso en la provincia estamos perdiendo puestos de trabajo todos los días”, puntualizó. Y añadió: “Fuerza Entre Ríos es la única opción para ponerle un freno al ajuste de Milei y Frigerio”.

A su turno, Bahl señaló: “Sabemos que estamos iniciando una batalla difícil pero que tenemos que dar para defender y ampliar los derechos de los trabajadores”.

Más adelante, sostuvo: “Es momento de que el sindicalismo y la política empiecen a construir poder en serio por lo que se viene respecto de los derechos de los trabajadores”. “El compromiso de nuestra lista es siempre estar del lado de ellos y defender los intereses de la provincia”, continuó.

“Necesitamos al peronismo y al sindicalismo unidos para construir una nueva esperanza y cambiar esta realidad. Necesitamos organizarnos y hacer el mayor esfuerzo en estas elecciones en cada casa, en cada fábrica y en cada lugar de trabajo”, concluyó.

Mariela Ponce, referente de ATSA, fue quien abrió el encuentro, dio la bienvenida y agradeció la presencia de los trabajadores de todos los sindicatos presentes, de los candidatos y de la dirigencia.

“Este es el comienzo de un gran camino que tenemos por delante. En ese momento estamos demostrando la unidad del movimiento obrero, necesaria para ganar estas elecciones y recuperar nuestra querida provincia y nuestro país. Necesitamos una Entre Ríos justa, solidaria y soberana”, expresó.

“Les vamos a pedir a los futuros legisladores que siempre defiendan los derechos laborales y que pongan en la mesa de discusión el trabajo, la salud, la educación. Vamos a trabajar y a militar fuerte por todo el territorio”, dijo.

Por su parte, Jorge Piry Ávalos (Camioneros) afirmó: “Vamos a estar bien representados los trabajadores. Le damos el voto de confianza con el movimiento obrero que se hizo presente hoy acá. Vamos a estar al lado, codo a codo”.

“Más que nunca tenemos que ser conscientes y coherentes por la situación que estamos viviendo. Se presentan candidatos para separar y capaz se ponen a disposición de Milei y Frigerio, que quieren una Argentina sin modelo sindical”, remarcó.

La candidata a senadora nacional, Adriana Meza Torres, destacó que “los sindicatos son actores centrales de la sociedad argentina siempre bregando por la defensa de la movilidad social de los trabajadores, por eso este encuentro me llena de esperanza”. “Necesitamos el acompañamiento de todos ustedes para llegar al Congreso y ponerle un alto al ajuste y trabajar en un proyecto nacional de desarrollo y trabajo”, agregó.

Rodrigo Minguillon, candidato a diputado nacional, resaltó que: “Siempre, en las buenas y en las malas, la felicidad y la alegría están del lado peronista y de los trabajadores, y es lo que nos lleva adelante”.

“Estamos acá para aprender de ustedes; estamos en un momento bisagra porque nunca se dio tan rápido un proceso de destrucción del trabajo y la industria, y ustedes están en la trinchera día a día y nosotros tenemos que cumplir desde el Congreso”, manifestó.