Murió un camionero por un choque en la ruta 14 y ya son seis los fallecidos por accidentes en cinco días

En horas de la noche de este jueves se produjo una nueva fatalidad en una ruta en la provincia de Entre Ríos: un camionero perdió la vida tras chocar con otro camión en la autovía nacional 14, en el Departamento Gualeguaychú. Fue el segundo choque trágico entre dos camiones en el mismo día. De esta manera, en cinco días murieron seis personas por siniestros viales en la provincia.

Se informó a ANÁLISIS que el accidente tuvo lugar minutos antes de las 23, a la altura del kilómetro 51 de la ruta 14, sobre la mano de circulación que va de sur a norte.

Por causas que se tratan de establecer, uno de los vehículos involucrados embistió desde atrás al otro y su conductor falleció en el acto.

El primero se trataba de un camión Mercedes Benz de la empresa Jorge Navarro e Hijos, que transportaba papel higiénico, y el segundo un Volvo FH 500 que llevaba harina hacia Brasil.

El conductor fallecido fue identificado como Edgardo Orlando Lemos, de 64 años, oriundo de Glew, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.

La Policía Científica realizó las pericias en el lugar para establecer las formas y circunstancias de la tragedia vial.

Este mismo jueves en horas de la mañana, otros dos camiones habían chocado en la ruta nacional 18, en el acceso a Jubileo, Departamento Villaguay, y como consecuencia fallecieron ambos conductores.

El miércoles, un joven motociclista perdió la vida en un choque en Victoria, donde también el domingo había fallecido otro muchacho en moto que colisionó con un camión estacionado. Aquel mismo día murió un hombre de 48 años al despistar y salir despedido del auto que conducía en la ruta provincial 39.