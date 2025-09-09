Inscripciones abiertas al Taller de Fotografía Creativa

La Casa de la Cultura de Entre Ríos anunció la apertura de inscripciones para el "Taller de Fotografía Creativa", una propuesta que estará a cargo de la fotógrafa y artista visual Aranzazú Vallejo Bravo. La actividad comenzará el jueves 2 de octubre a las 18:00 y se desarrollará con una frecuencia quincenal en la sede ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en la ciudad de Paraná. El taller está orientado a jóvenes y adultos a partir de los 15 años y no requiere conocimientos previos ni equipamiento profesional, ya que alcanza con un teléfono celular para participar de las dinámicas planteadas.

El espacio busca ofrecer un lugar para descubrir nuevas formas de expresión a través de la fotografía, incorporando recursos distintos al tradicional. El programa prevé el trabajo con autorretratos, escenografías, intervenciones manuales, luces, colores y body painting, entre otras herramientas, que permitirán a los participantes adentrarse en el proceso de creación personal.

La docente a cargo cuenta con una trayectoria vinculada a la fotografía y a la exploración de lenguajes visuales contemporáneos. En este taller se propone guiar a los participantes en la construcción de imágenes que trasciendan lo meramente documental, para transformarse en una herramienta de expresión artística y subjetiva. A través de ejercicios prácticos y consignas creativas, la idea es estimular la imaginación y descubrir nuevas formas de narrar visualmente.

El taller será arancelado y contará con cupos limitados, con el objetivo de garantizar un seguimiento personalizado de cada participante.

Los interesados pueden realizar consultas e inscribirse comunicándose al número de contacto 343 4197885.