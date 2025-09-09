Se suspendió la función de "La Escuela va al Teatro", programada para este miércoles

La función prevista para este miércoles 10 de septiembre a las 10:00 en el marco del ciclo "La Escuela va al Teatro" debió suspenderse debido al paro de colectivos que afecta a la ciudad de Paraná. La medida de fuerza, que impacta en el transporte público, impide que los alumnos de distintas escuelas puedan trasladarse hasta el Teatro 3 de Febrero, donde se iba a presentar la obra "Fedra en Karaoke".

Desde la organización de Teatro del Bardo se señaló que la medida responde a garantizar que los alumnos (principales destinatarios del ciclo) puedan participar efectivamente de la actividad. En este sentido, se espera poder reprogramar la función en una nueva fecha y una vez normalizado el servicio de colectivos será comunicado oficialmente.