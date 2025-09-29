Convocatoria abierta para participar de los Premios Municipales de Arte 2025

Están destinados a artistas domiciliados en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná. Este año las categorías serán: Artes Visuales (Escultura y Pintura), Artes Escénicas (Teatro), Música (Canción Inédita), Poema Ilustrado y Danza. Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el miércoles 15 de octubre.
La inscripción y la presentación de las obras se realizará exclusivamente desde http://mi.parana.gob.ar, el portal web de la ciudad. Allí se encontrará disponible el formulario específico del salón al que se inscriben, junto a los correos de consultas en la sección destinada a CONVOCATORIAS, en el sitio web www.parana.gob.ar dentro del plazo fijado en el calendario.
Los ganadores obtendrán un premio económico que varía según cada categoría.
Premios
Artes escénicas. Apartado Teatro
1º Premio: $1.948.400
2° Premio: $1.578.204
3° Premio: $1.188.524
Artes Visuales. Apartados Escultura y Pintura
1º Premio Adquisición: $857.296
2º Premio (no adquisición): $750.134
3º Premio (no adquisición): $642.972
Danza
1º Premio: $1.948.400
2° Premio: $1.578.204
3° Premio: $1.188.524
Música. Apartado Canción inédita
1º Premio: $857.296
2º Premio: $750.134
3º Premio: $642.972
Poema Ilustrado
1º Premio Adquisición: $1.178.782
2º Premio (no adquisición): $1.071.620
3º Premio (no adquisición): $964.458
Jurados
Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio "Mosquito" Sancineto
Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán
Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz
Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato
Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe
Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller