Cultura

Convocatoria abierta para participar de los Premios Municipales de Arte 2025

29 de Septiembre de 2025 - 09:11

Están destinados a artistas domiciliados en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná. Este año las categorías serán: Artes Visuales (Escultura y Pintura), Artes Escénicas (Teatro), Música (Canción Inédita), Poema Ilustrado y Danza. Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el miércoles 15 de octubre.

La inscripción y la presentación de las obras se realizará exclusivamente desde http://mi.parana.gob.ar, el portal web de la ciudad. Allí se encontrará disponible el formulario específico del salón al que se inscriben, junto a los correos de consultas en la sección destinada a CONVOCATORIAS, en el sitio web www.parana.gob.ar dentro del plazo fijado en el calendario. 

Los ganadores obtendrán un premio económico que varía según cada categoría.

Premios

Artes escénicas. Apartado Teatro

1º Premio: $1.948.400

2° Premio: $1.578.204

3° Premio: $1.188.524

Artes Visuales. Apartados Escultura y Pintura

1º Premio Adquisición: $857.296

2º Premio (no adquisición): $750.134

3º Premio (no adquisición): $642.972

Danza

1º Premio: $1.948.400

2° Premio: $1.578.204

3° Premio: $1.188.524

Música. Apartado Canción inédita

1º Premio: $857.296

2º Premio: $750.134

3º Premio: $642.972

Poema Ilustrado

1º Premio Adquisición: $1.178.782

2º Premio (no adquisición): $1.071.620

3º Premio (no adquisición): $964.458

Jurados

Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio "Mosquito" Sancineto

Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán

Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz

Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato

Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe

Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos