Patronato goleó y manda en la Copa de la Liga

Patronato goleó a Los Toritos y lidera el torneo de la Copa de la Liga.

Este domingo por la mañana, el predio La Capillita recibió al último partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol.

El anfitrión, Patronato, recibió a Los Toritos en un partido que tomó preponderancia en la lucha por la cima del campeonato luego del empate de Peñarol con Sportivo Urquiza, que terminaron 1-1 en el estadio Aníbal Giusti.

No tuvo piedad el equipo Rojinegro. Inspirado por el categórico 9-0 propinado por la Sub23, el selectivo del Patrón ganó por 7-0 y llegó así a los 16 puntos, con los que es el nuevo líder del campeonato. Se aprovechó de Los Toritos, que tiene solo un punto y es el último equipo en la tabla de posiciones.

Con la victoria, Patronato tiene 16, está un punto por encima de Peñarol y ya quedó libre, por lo que cuenta con ventaja. Más atrás quedó Don Bosco, que tiene 11 puntos gracias a su victoria ante Palermo por 1-0.

Fixture | Liga Paranaense | Fecha 7

Sábado 27/9:

Universitario 1-3 Argentino Juniors.

Instituto 0-3 Atlético Paraná.

Don Bosco 1-0 Palermo.

Camioneros 0-6 Belgrano.

Oro Verde 2-1 San Benito.

Peñarol 1-1 Sportivo Urquiza.



Domingo 28/9:

Patronato 7-0 Los Toritos.



Libre: Neuquen.

Posiciones | Liga Paranaense de Fútbol

1°) Patronato: 16 puntos.

2°) Peñarol: 15.

3°) Don Bosco: 11.

4°) Argentino Juniors: 10.

5°) Belgrano: 10.

6°) Atlético Paraná: 10.

7°) Neuquen: 9.

8°) Camioneros: 9.

9°) Palermo: 9.

10°) Sportivo Urquiza: 9.

11°) Universitario: 8.

12°) Oro Verde: 7.

13°) San Benito: 6.

14°) Instituto: 4.

15°) Los Toritos: 1.