Patronato goleó y manda en la Copa de la Liga

Patronato goleó a Los Toritos y lidera el torneo de la Copa de la Liga.
Este domingo por la mañana, el predio La Capillita recibió al último partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol.
El anfitrión, Patronato, recibió a Los Toritos en un partido que tomó preponderancia en la lucha por la cima del campeonato luego del empate de Peñarol con Sportivo Urquiza, que terminaron 1-1 en el estadio Aníbal Giusti.
No tuvo piedad el equipo Rojinegro. Inspirado por el categórico 9-0 propinado por la Sub23, el selectivo del Patrón ganó por 7-0 y llegó así a los 16 puntos, con los que es el nuevo líder del campeonato. Se aprovechó de Los Toritos, que tiene solo un punto y es el último equipo en la tabla de posiciones.
Con la victoria, Patronato tiene 16, está un punto por encima de Peñarol y ya quedó libre, por lo que cuenta con ventaja. Más atrás quedó Don Bosco, que tiene 11 puntos gracias a su victoria ante Palermo por 1-0.
Fixture | Liga Paranaense | Fecha 7
Sábado 27/9:
Universitario 1-3 Argentino Juniors.
Instituto 0-3 Atlético Paraná.
Don Bosco 1-0 Palermo.
Camioneros 0-6 Belgrano.
Oro Verde 2-1 San Benito.
Peñarol 1-1 Sportivo Urquiza.
Domingo 28/9:
Patronato 7-0 Los Toritos.
Libre: Neuquen.
Posiciones | Liga Paranaense de Fútbol
1°) Patronato: 16 puntos.
2°) Peñarol: 15.
3°) Don Bosco: 11.
4°) Argentino Juniors: 10.
5°) Belgrano: 10.
6°) Atlético Paraná: 10.
7°) Neuquen: 9.
8°) Camioneros: 9.
9°) Palermo: 9.
10°) Sportivo Urquiza: 9.
11°) Universitario: 8.
12°) Oro Verde: 7.
13°) San Benito: 6.
14°) Instituto: 4.
15°) Los Toritos: 1.