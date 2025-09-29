Habrá una nueva función del Cineclub del Iaaer con entrada libre y gratuita

El Cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), dependiente de la Secretaría de Cultura Provincial, invita a una nueva función que se realizará este martes 30, a las 19:30, en la Sala Rubén Noble (Gregoria Matorras 861, de Paraná).

En el marco del ciclo "Perra vida. Cine y afectos perros", la jornada presentará la película surcoreana Barking dogs never bite (2000, 110 minutos), dirigida por Bong Joon-ho. Este ciclo, que abarca septiembre y octubre, indaga sobre el particular vínculo de afecto entre las personas y los perros.

Argumento de la película

La ópera prima de Bong Joon-ho cuenta la historia de un académico desempleado, Yoon-ju, que se siente perturbado por los continuos ladridos del perro de un vecino. Las drásticas medidas que toma para acallar al can desencadenan una serie de acontecimientos que terminan convirtiendo a una humilde oficinista en una justiciera salvadora de perritos.

Próxima función

La siguiente función del ciclo será el martes 14, a las 19:30, con la proyección de El perro que no calla (Argentina, 2021, 71 minutos), de Ana Katz. La entrada para todas las proyecciones es libre y gratuita.