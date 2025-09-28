Adrián Fuertes, intendente de Villaguay: “El peronismo entrerriano está unido apoyando a Bahl y Michel”

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, se refirió al escenario electoral provincial de cara a octubre y advirtió “una clara polarización del oficialismo con la lista del peronismo que encabezan Adán Bahl y Guillermo Michel (Fuerza Entre Ríos), que cuenta con un fuerte respaldo de los intendentes y jefes comunales”, expresó.

Fuertes señaló que en los municipios que gobierna el peronismo “los intendentes están trabajando activamente en sus territorios de cara a octubre”.

“Es una elección muy importante; necesitamos ponerle un freno a este modelo económico que destruye el aparato productivo, golpea a la clase media y castiga a los sectores más débiles”, sostuvo.

“Ante esta situación, se está de un lado o se está del otro. La única lista del peronismo es la que encabezan Bahl y Michel. Algunos eligieron restar en vez de sumar, eligieron lo individual por sobre lo colectivo, pero los intendentes y jefes comunales estamos apoyando y acompañando a Bahl y Michel”, manifestó.