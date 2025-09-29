Estudiantes de Canto Popular ofrecerán una noche de conciertos

El viernes 3 de octubre, a partir de las 19:30, el Auditorio "Prof. Walter Heinze", ubicado en calle Italia 61 de Paraná, será el escenario donde los estudiantes de la Licenciatura en Canto Popular de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS UADER) presentarán dos conciertos que abarcarán géneros de jazz, blues, rock y pop. La actividad, organizada en el marco de las cátedras Taller de Canto Rock y Pop II, IV y V, junto con Taller de Canto Jazz y Blues III y V, tiene como finalidad ofrecer a la comunidad una muestra del trabajo académico y artístico desarrollado en la carrera.

El programa de la jornada contempla dos presentaciones diferenciadas por estilos. A las 19:30 será el turno de "Jazz & Blues: I Got Rhythm", un concierto que comprenderá obras clásicas del repertorio de estos géneros, interpretadas por los alumnos de los talleres correspondientes. Luego, a las 21, subirá al escenario el grupo de estudiantes de los talleres de rock y pop, quienes presentarán "Kamikaze", un recorrido por temas que destacan tanto por su potencia vocal. Esta organización busca mostrar la diversidad de la formación en canto popular, donde conviven lenguajes y estilos musicales distintos que se enriquecen mutuamente.

Desde la Facultad remarcan que estas instancias son fundamentales, ya que permiten que los futuros profesionales de la música popular ensayen en condiciones reales de concierto, con la exigencia y el desafío que implica la interacción con un público presente. Gracias a ello, con el paso de los años, este tipo de muestras posicionó a la carrera como un espacio de formación de gran dinamismo y con fuerte presencia en el ámbito musical entrerriano.

La entrada será libre, con la modalidad de bono contribución voluntario.