Se realizará una nueva edición de la Carnavalada de Títeres en Santa Fe

Del miércoles 1 al domingo 5 de octubre se realizará en Santa Fe la décima edición del Titereré, conocido como la Carnavalada de Títeres. El evento tendrá como sede principal el Centro Cultural y Social El Birri, ubicado en avenida General López 3698, y se extenderá también a distintas localidades de la región como Rincón, Santa Rosa de Calchines, Humboldt, San Carlos y Arroyo Leyes. La propuesta reunirá a compañías de Argentina, Uruguay y Chile, con el objetivo de celebrar una década de este festival.

El festival abrirá cada jornada a las 19 y ofrecerá funciones con entrada libre y salida a la gorra, una modalidad que permite acercar el teatro de títeres a públicos de todas las edades. En esta edición aniversario, se diseñó una programación que incluye espectáculos dirigidos a niños y propuestas pensadas para adolescentes y adultos, con una amplia variedad de experiencias escénicas para disfrutar.

Entre los artistas convocados se encuentran Emilia Aragón, proveniente de Buenos Aires; la Compañía Hasta las manos, de Santa Fe; la Compañía Inútil, coproducción entre Buenos Aires y Neuquén; Cerdiña, que reúne a artistas de Argentina, Chile y Uruguay; el Teatro Circular de Córdoba; la actriz y titiritera Laura Pagés, también de Buenos Aires; el Teatro de Ilusiones Animadas, de Córdoba; y la Escuela de Títeres "El Sapukay, la Casa de Fernando Birri", de Santa Fe. A ellos se suman el Grupo Cachiporra, de Uruguay, y el Teatro de Títeres de la Municipalidad de Santa Fe.

El Titereré también tendrá presencia en espacios culturales y públicos de la capital santafesina, como Casa España, El Molino, La Redonda, La Esquina Encendida y la Casa de la Cultura. Además, se programaron funciones en escuelas para que cientos de estudiantes puedan acceder a propuestas artísticas de calidad.

El carácter itinerante del festival extiende la celebración más allá de la ciudad de Santa Fe y acerca el arte del títere a comunidades.

Desde su primera edición, el Titereré se propuso recuperar y poner en valor la tradición del títere como expresión artística y pedagógica. A lo largo de la década, convocó a compañías nacionales e internacionales, pudiendo consolidarse como un espacio de propuestas, intercambio y formación.

Talleres en el marco del 10º aniversario

Como parte de la programación, se dictarán dos talleres de formación a cargo de la compañía Teatro Circular (Córdoba), ambos en El Birri el viernes 3 de octubre: "Más allá de la luz. Taller exploratorio de iluminación con objetos y títeres" (de 11 a 13); y "Lo que no se ve (La energía que los mueve), mecánicas de animación de elementos circenses aplicadas al teatro de títeres y objetos" (De 14 a 17).

El Festival está organizado por los grupos autogestivos Las Mandadas, Los Lescano, Hasta las Manos y Los Chaplan, referentes de la escena titiritera santafesina que desde hace una década impulsan este espacio de encuentro y celebración colectiva; con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Jueves 2 de octubre

19 - Abuela, miedo y yo - Emilia Aragón (Bs. As.).

20 - Intervención por los 50 años del Teatro de Títeres Municipal.

21 - Flota, Rapsodia Santafesina – Compañía Hasta las manos (Santa Fe).

Viernes 3 de octubre

19 - Cerdiña, la niña y el jabalí - Coproducción Argentina, Chile y Uruguay.

20 - Teatro de Títeres Cachiporra (Uruguay).

21 - Una trinchera (y se escuchan risas) – Compañía Inútil (Bs. As./Neuquén).

Sábado 4 de octubre

19 - Abuela lluvia - Teatro Circular (Córdoba).

20 -Conversatorio con el Grupo de Teatro de Títeres Cachiporra (Uruguay).

21 - Beatriz - Laura Pagés (Bs. As.).

Domingo 5 de octubre

19 - Bruno Bombero – Teatro de Ilusiones Animadas (Córdoba).

20 - Intervenciones "Cabezonas" - Escuela de Títeres "El Sapukay, la Casa de Fernando Birri" (Santa Fe).

Cada una de las funciones será sin costo de entrada, aunque se promueve la modalidad de "salida a la gorra" como forma de apoyo directo a los artistas.

Los lugares pueden reservarse a través de este enlace.