Werner ganó la final del TC Pick Up en Paraná

El paranaense Mariano Werner protagonizó un gran fin de semana en el autódromo Ciudad de Paraná que finalmente se coronó este domingo. Por la octava fecha del TC Pick Up, el paranaense se quedó con una final que en la previa se presentaba como un gran desafío para él.

En la mañana paranaense Werner marcó el terreno ganando la serie más rápida luego de siete minutos, 24 segundos y 890 milésimas, dejando por detrás a Agustín Canapino, que arribó a dos segundos y 885 milésimas del vencedor. En esta batería, Omar Martínez acabó en el cuarto lugar, por lo que largaría octavo en la final.

En la segunda serie, que fue la más lenta, el ganador fue Germán Todino luego de siete minutos, 29 segundos y 374 milésimas. Detrás de la de Todino quedó otra camioneta Toyota: la de Juan Ebarlín, a 808 milésimas.

En el momento de la verdad, la largada encontró un palo a palo entre Werner y Todino, aunque finalmente se impuso el paranaense en la curva para quedarse con el primer puesto de la carrera y ya no soltarlo más. El paranaense desarrolló una competencia tranquila, en la que no tuvo contrincantes.

Atrás, Agustín Canapino primero superó el ritmo de Juan Ebarlín para quedarse con el tercer puesto y luego fue a la caza de Todino, a quien superó poco después de iniciada la competencia. Aunque el Titán de Arrecifes se quedó con el puesto de escolta, nunca pudo ejercer presión debido al ritmo de carrera del paranaense que iba como líder.

Como nota negativa quedó el abandono de Omar Martínez. El Gurí dejó una carrera en la que estaba dando buen espectáculo a poca distancia de los puestos de vanguardia, habiendo cumplido apenas ocho giros.

Werner ganó luego de 27 minutos, 17 segundos y 503 milésimas de competencia, seguido por Canapino, a dos segundos y 520 milésimas, y Todino, a cuatro segundos y 147 milésimas. En la Copa, el líder es el paranaense con 62 puntos, seguido por Canapino con 57,5 y Juan Ebarlín, que tiene 43,5. La próxima final de la temporada será el fin de semana del 26 de octubre.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 8 (en Paraná)

1°) Mariano Werner (Toyota): 27’17”503/1000.

2°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 2”520/1000.

3°) Germán Todino (Toyota): a 4”147/1000.

4°) Juan Ebarlín (Toyota): a 4”398/1000.

5°) Mauricio Lambiris (Ford): a 7”891/1000.

---

17°) Omar Martínez (Toyota): a 9 vueltas.



Copa | TC Pick Up

1°) Mariano Werner (Toyota): 62 puntos.

2°) Agustín Canapino (Chevrolet): 57,5.

3°) Juan Ebarlín (Toyota): 43,5.

4°) Ignacio Faín (Ford): 41.

5°) Juan Gianini (Ford): 40.