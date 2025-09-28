Riestra logró un histórico triunfo ante River en el “Monumental”

Este domingo hubo acción por la décima fecha de la Liga Profesional en el estadio Más Monumental. Por la Zona B, River Plate recibió a Deportivo Riestra en un duelo que contó con el arbitraje de Pablo Echavarría y la presencia en el VAR de Lucas Novelli.

Riestra abrió el juego temprano. Luego de un error compartido en la salida, Franco Armani cedió un tiro de esquina para el visitante, que no lo desaprovechó. El excelente centro de Pablo Monje llegó a la cabeza de Antony Alonso, que fusiló al arquero con su remate y puso el 1-0 a los 12 minutos.

River Plate contestó también con una pelota parada. En su caso, el centro de Marcos Acuña superó a la primera línea defensiva del Malevo y cayó en la posición de Paulo Díaz, que remató mordido y el balón se perdió por el costado izquierdo del arco defendido por el paranaense Ignacio Arce.

En su siguiente chance, River encontró el empate. Fue tras un centro largo desde la izquierda en el que Facundo Miño intentó rechazar, el balón dio en Maximiliano Salas y cayó en la posición de Giuliano Galoppo. Sin controlar, el mediocampista sacó una excelente volea que rozó en el poste derecho de Arce y se transformó en el 1-1 a los 25.

Ya en la segunda mitad, el Malevo volvió a encontrar la ventaja de forma inesperada. Un flojo envío de Monje al área encontró el notable fallo de cálculo de Fabricio Bustos, que además dejó controlar y definir de media vuelta a Pedro Ramírez, que estampó el 2-1 parcial. A los seis minutos volvió a ponerse en ventaja el visitante.

Tres minutos más tarde llegó el empate de River luego de un centro de Salas desde la izquierda que Miguel Borja bajó hacia Kevin Castaño. El mediocampista dejó el balón para el Colibrí, que remató cruzado y venció a Nacho Arce. Sin embargo, el tanto fue anulado porque en el origen de la jugada Borja se encontraba en offside luego de la revisión del VAR.

A pocos minutos del final del encuentro, Maximiliano Salas se fue expulsado debido a un exceso verbal en contra de un juez asistente. Con uno menos y sin ideas, River igual se las ingenió para volver figura a Arce.

El Araña le contuvo primero un cabezazo a Ignacio Fernández arrojándose hacia su costado izquierdo y luego le tapó un remate a Juan Quintero que tenía destino de gol, despejándolo por encima del travesaño. Riestra aguantó y se llevó los tres puntos.

Con el triunfo, el conjunto de Pompeya se mantiene como líder de su grupo con 22 puntos y se acerca a los puestos de Copa Libertadores en la tabla anual, mientras que el equipo de Marcelo Gallardo queda como escolta con 18 unidades.

En la próxima fecha, el equipo Millonario visitará a Rosario Central, el domingo 5 de octubre, desde las 21.15; mientras que el conjunto de Gustavo Benítez será local de Vélez Sarsfield, el lunes 6, desde las 19.

-SÍNTESIS-

River Plate 1-2 Deportivo Riestra.



Goles:

12’PT: Antony Alonso (RIE).

25’PT: Giuliano Galoppo (RIV).

6’ST: Pedro Ramírez (RIE).



Expulsado:

36’ST: Maximiliano Salas (RIV).



Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Quintero; Maximiliano Salas y Miguel Borja.

DT: Marcelo Gallardo.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.



Cambios:

17’ST: ingresó Nicolás Benegas por Antony Alonso (RIE).

17’ST: ingresó Mateo Ramírez por Jonathan Herrera (RIE).

20’ST: ingresó Gabriel Obredor por Alexander Díaz (RIE).

21’ST: ingresó Ignacio Fernández por Giuliano Galoppo (RIV).

21’ST: ingresó Santiago Lencina por Kevin Castaño (RIV).

27’ST: ingresó Juan Randazzo por Miguel Barbieri (RIE).

30’ST: ingresó Facundo Colidio por Fabricio Bustos (RIV).



Amonestados:

7’PT: Miguel Barbieri (RIE).

21’ST: Nicolás Benegas (RIE).

39’ST: Nicolás Sansotre (RIE).



Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Más Monumental.

Video: Liga Profesional.