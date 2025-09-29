Concordia: intensifican la búsqueda con buzos tácticos de un joven de 22 años en el río

La Policía de Concordia informó que continúa la búsqueda “de manera ininterrumpida” del joven de 22 años que, según los primeros testimonios, habría ingresado a las aguas del río Uruguay en la zona de Frigorífico Yuquerí.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal José Arias, y en el operativo se encuentran trabajando intensamente personal de la Prefectura Naval junto a buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración activa de todo el personal de la Jefatura Departamental Concordia.

Asimismo, desde la Policía expresaron que “se agradece la colaboración y participación de los vecinos y familiares, quienes están acompañando y apoyando está labor en todo momento”.