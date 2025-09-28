Argentina venció en un complicado debut ante Cuba

Este domingo se estrenó la selección argentina de fútbol masculino sub 20 en el Mundial de Chile. En el marco del Grupo D, se enfrentó a Cuba en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. El árbitro del juego fue el malayo Muhammad Nazmi bin Nasaruddin.

Argentina pegó temprano con el gol de Alejo Sarco a los tres minutos de juego. El atacante surgido en Vélez, hoy en Bayer Leverkusen, anotó luego de un centro bajo de Maher Carrizo que lo encontró dentro del área chica.

Cuando el gol hacía parecer que Argentina tendría ventaja en el encuentro llegó la insólita expulsión de Santiago Fernández por una falta al borde del área contra Alessio Raballo. Aunque Diego Placente recurrió a una de sus dos tarjetas para la revisión del VAR (modalidad que se estrena en este campeonato) el árbitro sostuvo su decisión.

Con uno menos se hizo cuesta arriba para el seleccionado argentino, que tuvo dificultades para mantener la posesión de la pelota. Sin embargo, cuando lo consiguió tuvo las mejores chances del partido.

Es así que llegó al segundo gol a los 40 minutos, luego de un preciso centro de Dylan Gorosito desde la derecha para el cabezazo de Sarco. El remate del atacante se metió contra el poste derecho del arco defendido por Yurdy Hodelin. Golazo.

Antes del final, una jugada de pelota parada cayó al área chica de la Argentina y luego de un primer toque llegó a la posición de Karel Pérez, que empujó el balón a pocos centímetros del arco para el descuento. Ese gol colocó un manto de dudas sobre la segunda mitad.

En el complemento Argentina tuvo aún más dificultades para sostener la posesión de la pelota. Esto se lo hizo pagar Cuba, que comenzó a merodear el arco defendido por Santino Barbi, aunque tuvo dificultades para generar peligro real.

Argentina resistió y en el final encontró premio. A los 45 minutos del complemento Ian Subiabre controló una pelota suelta dentro del área tras el fallo al controlar de Mateo Silvetti y remató fuerte contra el poste izquierdo del arco defendido por Hodelin para anotar el 3-1 definitivo.

El equipo de Placente venció en el debut y ahora tendrá tiempo de prepararse para la segunda fecha: Argentina enfrentará a Australia el próximo miércoles 1 de octubre desde las 20. Cuba, por su parte, será rival de Italia ese mismo día a partir de las 17.

-SÍNTESIS-

Cuba 1-3 Argentina.



Goles:

3’PT: Alejo Sarco (ARG).

41’PT: Alejo Sarco (ARG).

49’PT: Karel Pérez (CUB).

45’ST: Ian Subiabre (ARG).



Expulsado:

10’PT: Santiago Fernández (ARG).



Formaciones:

Cuba: Yurdy Hodelin; Elvis Casanova, Camilo Pinillo, Karel Pérez, Leandro Mena; Romario Torres, Maikol Vega, Marcos Campos; Jade Quiñones, Alessio Raballo y Yordan Castañer.

DT: Pedro Pereira Mesa.



Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.



Cambios:

18’PT: ingresó Teo Rodríguez Pagano por Santino Andino (ARG).

ET: ingresó Tomás Pérez por Álvaro Montoro (ARG).

17’ST: ingresó Diego Catasus por Maikol Vega (CUB).

17’ST: ingresó Didier Reinoso por Yordan Castañer (CUB).

21’ST: ingresó Ian Subiabre por Maher Carrizo (ARG).

31’ST: ingresó Samuel Rodríguez por Marcos Campos (CUB).

34’ST: ingresó Mateo Silvetti por Alejo Sarco (ARG).

34’ST: ingresó Tobías Andrada por Valentino Acuña (ARG).

39’ST: ingresó Anier Casanova por Jade Quiñones (CUB).

39’ST: ingresó Emanuel Torres por Alessio Raballo (CUB).



Amonestados:

18’ST: Karel Pérez (CUB).

27’ST: Romario Torres (CUB).

38’ST: Juan Villalba (ARG).



Árbitro: Muhammad Nazmi bin Nasaruddin.



Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso (Chile).