Pesar por el fallecimiento de la actriz paranaense Gala Jáuregui

Con profundo pesar, se confirma este domingo, el fallecimiento de Gala Jáuregui, reconocida actriz oriunda de Paraná, cuyo trabajo en el teatro local dejó huella en la escena cultural de la provincia. La lamentable pérdida ocurrió este sábado 27 de septiembre.

Desde muy joven, Gala participó en distintas puestas teatrales y fue destacada por su versatilidad y entrega escénica. Su nombre se vinculó especialmente a producciones locales que amalgamaban el folclore regional con propuestas contemporáneas, puesto que su sensibilidad artística le permitió transitar por géneros diversos.

Su trayectoria incluye participaciones en obras destacadas de Paraná, entre ellas ¿Quienáy?, donde compartió elenco con actrices como Claudia Varela, Judit Diment, Verónica Nardin y Mariela Princic bajo la dirección de Lito Senkman. También fue galardonada en certámenes provinciales de teatro, siendo reconocida como “Mejor actriz” en la Selección Provincial de Entre Ríos en 2014 por su rol en Por el amor de amar. Las caricias perdidas, y recibió una mención en la edición 2012 de dicho certamen.

La noticia de su partida ha generado conmoción entre compañeras y compañeros de escena, productores y quienes la admiraban en la cultura local. En estos momentos, la comunidad teatral de Paraná lamenta la pérdida de una voz que supo transformar el espacio escénico con su presencia.