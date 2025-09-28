Independiente Rivadavia y Huracán no pasaron del empate en Mendoza

La "Lepra" y el "Globo" perdieron la chance de acercarse a zona de clasificación.

Este domingo por la noche la acción del Torneo Clausura de la Liga Profesional encontró continuidad en Mendoza. El estadio Bautista Gargantini fue el lugar en el que Independiente Rivadavia recibió a Huracán por la décima fecha del campeonato, en el marco de la Zona A.

Con la igualdad final, Huracán llegó a 13 puntos y ahora se ubica en la décima posición, mientras que la Lepra suma 10 unidades y está 13ª. En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Racing, el lunes 6 de octubre desde las 21; mientras que el Globo será local de Banfield, el sábado 4, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 0-0 Huracán.



Expulsado:

48’ST: Leonard Costa (IRI).



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Kevin Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Alex Arce.

DT: Alfredo Berti.



Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Leonardo Sequeira, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez.

DT: Frank Kudelka.



Cambios:

27’ST: ingresó Leandro Lescano por César Ibáñez (HUR).

27’ST: ingresó Agustín Urzi por Leonardo Sequeira (HUR).

33’ST: ingresó Thomas Ortega por Maximiliano Amarfil (IRI).

33’ST: ingresó Mauricio Cardillo por Ezequiel Bonifacio (IRI).

33’ST: ingresó Fabrizio Sartori por Matías Fernández (IRI).

37’ST: ingresó Pedro Souto por Luciano Gómez (IRI).

43’ST: ingresó Laureano Rodríguez por Kevin Retamar (IRI).

46’ST: ingresó Matías Tissera por Luciano Giménez (HUR).

46’ST: ingresó Facundo Waller por Juan Bisanz (HUR).

46’ST: ingresó Rodrigo Cabral por Matko Miljevic (HUR).



Amonestados:

10’PT: César Ibáñez (HUR).

24’PT: Ezequiel Bonifacio (IRI).

42’PT: Tomás Guidara (HUR).

23’ST: Matías Fernández (IRI).

42’ST: Iván Villalba (IRI).

49’ST: Thomas Ortega (IRI).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Jorge Baliño.



Estadio: Bautista Gargantini.