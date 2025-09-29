Mariano Werner festejó en Paraná: “Es el regalo más lindo”

Mariano Werner ganó por primera vez en 2025 en el TCPU y ahora podrá pelear por el título.

Mariano Werner, a bordo de una Toyota Hilux, quebró el maleficio y consiguió su primera victoria de la temporada 2025 en el TC Pick Up, nada menos que ante su gente en Paraná. Es que el paranaense se subió a lo más alto del podio en la competencia disputada en el Autódromo del Club de Volantes Entrerriano (CVE).

“No se me daba la victoria y finalmente la conseguimos donde más la deseaba: es el regalo más lindo. Lo que cuesta es lo que más se disfruta”, dijo Werner tras la victoria.

A lo que anexó: “Pasaron 16 años para volver a festejar junto a mi gente en lo más alto del podio. Estoy feliz por todos los entrerrianos, por toda la gente a la que le debía esto y mucho más. Esto es algo único”.

El piloto no ganaba desde octubre de 2024 en El Villicum y alcanzó su 12º triunfo en 59 participaciones en la categoría. Ahora lidera la Copa de Oro con 4,5 puntos de ventaja sobre Agustín Canapino. El podio selló un gran comienzo de la Copa de Oro para los tres principales animadores del campeonato.

La próxima fecha del TC Pick Up se disputará de manera anticipada, el jueves 23 y viernes 24 de octubre, en el autódromo de La Plata, junto al TC Mouras, TC Pista Mouras y F3 Metropolitana.