APB: Patronato sorprendió a Sionista en la fecha 12

El "Patrón" bajó a uno de los líderes jugando como visitante.

Este martes se disputó el grueso de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En esta jornada le toca quedar libre a Estudiantes, que espera retornar en la 13° fecha, última antes de los playoffs.

La gran sorpresa de la jornada la dio Patronato, que venció a domicilio al Centro Juventud Sionista por 68-56. Con este resultado lo bajó de la cima del campeonato, en la que había llegado a esta jornada, al mismo tiempo que el Rojinegro trepó en la tabla de posiciones.

El que aprovechó la derrota de Sionista fue Recreativo, que derrotó a Quique por 80-66 y ahora lidera en soledad con 20 puntos. El equipo de calle Alsina, por su parte, perdió la chance de bajar a uno de los líderes.

En esta jornada también hubo otros dos triunfos locales: Olimpia superó a San Martín (76-60) y Paracao derrotó a Ciclista (83-72); mientras que además de Patronato, el otro que ganó como “visitante” (el encuentro se jugó finalmente en el estadio Raúl “Bibi” Gómez porque el Negro cedió la localía) fue Talleres, que venció a Echagüe por 88-51.

Este miércoles debe disputarse un encuentro más: el Paraná Rowing Club recibirá a partir de las 21 la visita de Unión de Crespo.

Fixture y resultados | Torneo Clausura APB | Fecha 12

Martes 28/10:

Sionista 56-68 Patronato.

Recreativo 80-66 Quique.

Olimpia 76-60 San Martín.

Paracao 83-72 Ciclista.

Echagüe 51-88 Talleres.



Miércoles 29/10:

21: Rowing - Unión (Crespo).



Libre: Estudiantes.



Posiciones | Torneo Clausura

1°) Recreativo: 20 puntos.

2°) Sionista: 19.

3°) Olimpia: 19.

4°) Ciclista: 18.

5°) Estudiantes: 17.

6°) Talleres: 17.

7°) Quique: 17.

8°) Paracao: 16.

9°) Patronato: 14.

10°) Unión (Crespo): 14*.

11°) Rowing: 14*.

12°) Echagüe: 13.

13°) San Martín: 12.



*Deben jugar entre sí.