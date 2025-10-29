El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos abrió la preinscripción para el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales. Quienes estén interesados en desempeñar el rol de referentes deberán completar un formulario disponible en este enlace: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/rca/inscripciones/.

Se trata de una iniciativa alternativa a la adopción, destinada al fortalecimiento de la autonomía de personas menores de edad que permanecerán en residencias socioeducativas, en principio, durante un tiempo prolongado. Su implementación se lleva adelante en articulación con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

La preinscripción podrá realizarse hasta el 7 de noviembre inclusive. Los únicos requisitos para las personas interesadas son ser adultas, residir en Entre Ríos y comprometerse a disponer tiempo y afecto para el cuidado y acompañamiento de niños y adolescentes. Finalizado este periodo, se convocará a un taller obligatorio y se continuará con el proceso de evaluación.

Más detalles

El Dispositivo es una nueva estrategia para brindar alternativas adecuadas a las infancias y adolescencias de más de 10 años de edad que se alojan en residencias socioeducativas y que no encuentran en la adopción la respuesta a su proyecto de vida, ya sea porque no es su voluntad o por la falta de disponibilidad de quienes se presentan ante los registros de adoptantes.

Está pensado para brindar apoyo a quienes han sido enmarcados en la figura de Fortalecimiento del Proyecto Autónomo de Vida. Esto supone, en principio, que permanecerán institucionalizados durante un tiempo que puede ser prolongado o incluso extenderse hasta alcanzar la mayoría de edad.

La función de los y las referentes será brindar apoyo emocional, habilitar la escucha y la palabra y compartir actividades de la vida cotidiana, ya sea escolares y recreativas o tratamientos de salud.