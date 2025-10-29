Confirmaron las designaciones arbitrales para la Liga Profesional

Después de liberarse de asteriscos y con la programación confirmada, lo nuevo para la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional es la designación de los arbitrajes. Destaca la ausencia de Nicolás Lamolina, presente en el partido entre Barracas y Boca (victoria Xeneize por 3-1) en el que tuvo polémicas intervenciones.

Siguiendo el cronograma de partidos, los encuentros quedaron de la siguiente manera:

-Viernes 31/10:

19: San Lorenzo - Deportivo Riestra (Zona B)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan.

VAR: José Carreras.

AVAR: Lucas Pardo.



21.15: Newell's - Unión (Zona A)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Asistente 1: Javier Uziga.

Asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Jorge Etem.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Julio Fernández.



21.15: Instituto - Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistente 1: Marcelo Bistocco.

Asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Diego Verlota.



-Sábado 1/11:

14.45: Aldosivi - Independiente Rivadavia (Zona A)

Árbitro: Jorge Baliño.

Asistente 1: Miguel Savorani.

Asistente 2: Uriel García Leri.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Lucas Comesaña.



16: Barracas Central - Argentinos (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos.

Asistente 1: Pablo González.

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Mariano Ascenzi.



17: Vélez - Talleres (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistente 1: Diego Bonfá.

Asistente 2: Lucas Germanotta.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Bryan Ferreyra.

AVAR: Diego Romero.



20: Independiente - Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Asistente 1: Hugo Páez.

Asistente 2: Gisella Trucco.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Gisela Bosso.



-Domingo 2/11:

16: Estudiantes - Boca (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Asistente 1: Sebastián Raineri.

Asistente 2: Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Ariel Penel.

AVAR: Daiana Milone.



18.30: Godoy Cruz - San Martín (SJ) (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistente 1: José Castelli.

Asistente 2: Eduardo Lucero.

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Erik Grunmann.



20.30: River - Gimnasia (Zona B)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistente 1: Adrián Delbarba.

Asistente 2: Iván Aliende.

Cuarto árbitro: Julián Jeréz.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Manuel Sánchez.



-Lunes 3/11:

16.45: Platense - Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Juan Pafundi.

Asistente 1: Gerardo Lencina.

Asistente 2: Sebastián Pumeti.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Maximiliano Macheroni.

AVAR: Nelson Sosa.



16.45 Defensa y Justicia - Huracán (Zona A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistente 1: Pablo Gualtieri.

Asistente 2: Carla López.

Cuarto árbitro: Martín Depósito.

VAR: Juan Loustau.

AVAR: Gastón Suárez.



19: Central Córdoba - Racing (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistente 1: Iván Núñez.

Asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Mauricio Martín.

VAR: Gastón Monsón.

AVAR: Marcos Horticolou.



21.15: Belgrano - Tigre (Zona B)

Árbitro: Fernando Echenique.

Asistente 1: Gabriel Chade.

Asistente 2: Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Julio Barraza.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Sebastián Habib.



21.15: Banfield - Lanús (interzonal)

Árbitro: Facundo Tello.

Asistente 1: Cristian Navarro.

Asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Javier Mihura.