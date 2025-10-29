Rocamora sale a la ruta para enfrentar a Unión Florida

En la noche de este miércoles seguirá la acción para el Club Rocamora de Concepción del Uruguay en la Liga Nacional de Básquet femenino. En el estadio Templo del Rock perteneciente a Obras Sanitarias, el Rojo visitará a Unión Florida. Este partido comenzará a las 20 y contará con el arbitraje de Lamonica y Knauer.

Será la tercera presentación del equipo uruguayense fuera de casa, en donde todavía no ganó. En las dos ocasiones anteriores cayó ante Ferro (69-56) y El Talar (74-43) dentro de la racha de tres derrotas consecutivas que cortó el pasado lunes cuando venció a Independiente de Neuquen por 68-60 en el estadio Julio César Paccagnella.

Será el segundo duelo entre ambos en este torneo: en el primero de los enfrentamientos hubo victoria uruguayense por 69-57. Rocamora llega en la cuarta posición con récord 4-3; mientras que Unión Florida, que viene de perder ante Obras por 72-63, se ubica en la quinta colocación con un acumulado de 2-2.

La salida hacia Buenos Aires de las conducidas por Sabrina Scévola se producirá a las 14, por lo que llegarán al encuentro con poca antelación. Las convocadas para el partido son: Antonella González, Renata Pidone, Florencia Losada, Manuela González, Morena Sarjanovich, Santina Cherot Magri, Taina Armocida, Melanie Delsart Izaguirre, Morena Lesik, Nerea Schmidt, Paula Santini y Martina Schunk.

En el rival de esta noche, Rocamora deberá prestar especial atención al retorno de la experimentada Carla Miculka, que puede suponer un escollo en la lucha del poste bajo. Después de este encuentro, Rocamora tendrá otros dos partidos como local y luego se le vendrá una serie de cuatro encuentros como visitante: tendrá que sumar fuera de casa para no quedar lejos en la pelea por la cima.