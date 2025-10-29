UTA dispuso un sorpresivo paro de colectivos en Paraná este miércoles a mediodía

Convocan a asamblea de choferes, ante las dudas sobre la continuidad laboral de los choferes con la futura empresa concesionaria del servicio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos dispuso un sorpresivo paro de colectivos urbanos de pasajeros en la ciudad de Paraná. La medida comienza este miércoles en horas del mediodía.

El paro se dispuso por tiempo indeterminado e incluye a las líneas del área metropolitana. Convocan a una urgente asamblea de choferes en la explanada de la empresa Mariano Moreno, en calle 3 de Febrero de la capital entrerriana.

Según informó Ahora.com, hay malestar en UTA frente a la nueva concesión de colectivos en la ciudad, ante la falta de certezas por la continuidad laboral de los trabajadores.

Cabe recordar que la nueva concesión estará a cargo de la UTE liderada por la empresa San José. La firma, oriunda de Misiones, que ganó la licitación meses atrás, lanzó una convocatoria de choferes y administrativos.

Desde el gremio vienen advirtiendo por la necesidad de garantizar la continuidad de trabajo para los actuales choferes que brindan servicios en Buses Paraná.

De esta manera, dispusieron una medida de fuerza que ya dejó sin servicio a miles de usuarios este mediodía, todavía sin fecha precisa de hasta cuándo se extenderá el paro.