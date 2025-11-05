Detuvieron a un joven que rompió la vidriera de un comercio en Paraná

Personal de la Comisaría Segunda de Paraná intervino este miércoles de mañana en un incidente ocurrido en un local comercial de calle Gualeguaychú, donde la propietaria constató daños en el vidrio de la puerta de ingreso.

Tras revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, se observó a un individuo que provocó el daño a las 4:00 con un objeto contundente.

De inmediato, se identificó al supuesto autor del hecho y se inició su búsqueda. El individuo fue localizado y aprehendido en la intersección de calle Enrique Carbó y Pascual Palma.

Siguiendo las directivas de la Fiscalía de Investigación y Litigación, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Llevaba la misma vestimenta que se observó en las imágenes de seguridad.